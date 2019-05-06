المحكمة الأمريكية تأمر كريغ رايت بتقديم سجلات ملكية بيتكوين

تام شمس - الاثنين 6 مايو 2019 06:54 مساءً - أصدرت محكمة منطقة الولايات المتحدة في المقاطعة الجنوبية لفلوريدا أمرًا يوم ٣ مايو يطلب من كريغ رايت الذي يزعم أنه ساتوشي ناكاموتو تقديم قائمة بعناوين بيتكوين العامة (BTC) الخاصة به.

ويعد هذا الأمر جزءًا من قضية مستمرة ضد رايت أقامها عالم الكمبيوتر ديفيد كليمان، والتي تزعم أن رايت سرق مئات الآلاف من بيتكوين. وقد بلغت قيمة العملات أكثر من ٥ مليارات دولار في فبراير من العام الماضي، عندما رُفعت الدعوى القضائية ضد رايت.

ويوضح الطلب عددًا من طلبات المدعين. حيث يطلبون من المحكمة أن تأمر رايت بإعداد قائمة بالعناوين العامة لبيتكوين التي يمتلكها اعتبارًا من ٣١ ديسمبر ٢٠١٣، وجعله يحدد جميع عملات بيتكوين المزعوم نقلها إلى وديعة سرية في عام ٢٠١١ وإنتاج مستندات متعلقة بهذه الوديعة.

علاوة على ذلك، يطلب المدعون من المحكمة أن تأمر رايت بتحديد هوية الأمناء الحاليين والسابقين والمستفيدين من الوديعة. والطلب الأخير هو "السماح بمزيد من ترشيح الدكتور رايت فيما يتعلق بملكيته والسيطرة على عملات بيتكوين".

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كما تحدد الوثيقة أيضًا أن المحكمة قد نظرت في أمرها بناءً على طلب رايت المقدم مسبقًا لقفل معلومات حول ممتلكاته من بيتكوين. بالإضافة إلى رفض طلب رايت بخصوص قائمة عناوين بيتكوين، ينص أمر المحكمة على ما يلي:

"في أو قبل ١٥ مايو ٢٠١٩، الساعة ٥:٠٠ مساءً بالتوقيت الشرقي، يجب على الدكتور رايت إصدار جميع سجلات المعاملات الخاصة بالثقة العمياء، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي سجلات تعكس نقل بيتكوين إلى الوديعة السرية في عام ٢٠١١ أو حوالي ذلك. ويجب أن يكون الإنتاج مصحوبًا بإعلان مشفوعًا باليمين."

وحسما أفاد كوينتيليغراف في نهاية العام الماضي، فقد رفضت محكمة أمريكية بالفعل طلبات متكررة من رايت لرفض قضية كليمان.