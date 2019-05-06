ماليزيا تبني أول مدينة للكريبتو وتهدف إلى جذب 3 ملايين سائح

مدينة ملقا هي عاصمة اقليم ملقا الماليزي، تقع في الجهة الجنوبية الغربية من دولة ماليزيا, ومؤخرا أصبحت تلقب بمدينة الكريبتو.

المدينة تعتبر من المناطق السياحية الأكثر زيارة في المنطقة، وكانت قد أدرجت في موقع اليونسكو للتراث العالمي سنة 2008.

من المتوقع أن تستقطب المدينة 3 مليون سائح هذه السنة وذلك وفقا للتقرير الأخير الصادر عن Bloxlive.tv والذي كشف أيضا أن السواح سيتمكنون من استبدال العملات الورقية بالعملات الرقمية المشفرة داخل المدينة.

المميز في مدينة الكريبتو الماليزية,مدينة ملقا, هو امكانية التعامل بالعملات الرقمية المشفرة بشكل كلي.

من خلال استخدام وقبول جميع العملات المشفرة وتحويلها لعملة المدينة “عملة DMI” والتي بدورها تسمح بكافة العمليات المالية لدفع ثمن البضائع والسلع المختلفة داخل مدينة ملقا.

والمثير للاهتمام هو أن الحكومة الصينية تدعم التحول الرقمي الذي تهدف له المدينة من خلال دعمها في أن تصبح عاصمة سياحية مميزة.

وبحسب مصدر Bloxlive.tv فإن مشروع مدينة ملقا مازال في خطواته التطويرية الأولى.

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للعلم ليست مدينة ملقا الوحيدة التي اتبعت هذا المسار المتمثل في اعتماد عملة رقمية مشفرة في التعاملات المالية.

بل هناك مدن أخرى سبقتها لذلك مثل أحد المدن النرويجية التي أعتمدت على عملة “City Coin” في كافة التعاملات التجارية داخل المدينة.

مدينة دبي أيضا وفي إطار سعيها لتكون مدينة ذكية والتحول الكلي نحو تقنية البلوكشين بالإضافة إلى شراكة حكومة دبي مع مشروع PundiX لتطوير نظام المدفوعات داخل المدينة.

حيث في سنة 2018 أعتمدت على تقنية البلوكشين بنسبة 50% في كافة تعاملاتها وتهدف بحلول سنة 2021 لأن تصبح جميع التعاملات معتمدة على تقنية البلوكشين.

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