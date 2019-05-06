مؤسس الكاردانو (ADA): أكثر من 50 مطور يعمل على مشروع الكاردانو لحل مشكلة التبني

“تشارلز هوسكينسون” هو مؤسس الكاردانو (ADA) التي هي عبارة عن شبكة بلوكشين مفتوحة المصدر تستعمل لتطوير التطبيقات اللامركزية عليها.

أعلن “تشارلز هوسكينسون” أن مطوري الشركة يعملون على بناء منتج قائم على الأفكار وعلوم جديدة.

كما أكد ذات المتحدث بأن فريق الشركة يعمل في الوقت الحالي على تطوير بروتوكول كاردانو بطريقة مفتوحة وشفافة.

مضيفا بأن تطوير المشروع يتطلب وقت وجهد لإتمامه مشيرا إلى الانتقادات التي طالت مشروع Shelley التي هي عبارة عن ترقية لشبكة كاردانو تحمل ميزات جديدة بالاضافة إلى اصلاح مشاكل سابقة الذي تعمل عليه الشركة مفسرا التأخير بما يلي:

عادة مرحلة البحث والتطوير تختتم قبل انتاجها أو استهلاكها ثم بعدها تأتي مرحلة النتيجة النهائية للمشروع بتحول المنتج إلى شيء قابل للاستهلاك. المستخدمين لا يرون سوى النتيجة النهائية للمنتج، والتي في الواقع تستهلك جهد وسنوات عديدة لإتمامه. في الواقع هذه طبيعة الأشياء المبنية والمستندة على بحث علمي.

ويضيف ذات المتحدث بما يلي:

“مخالفة الموعد النهائي المحدد لإصدار الترقية أو منتج جديد ليس معناه أن الفريق مقصر في عمله أو تنقصه الخبرة، بل الفريق بصدد انتاج أشياء جديدة كليا لم تكن موجودة سابقا في الصناعة، بالاضافة إلى ظهور أشياء كان من غير المتوقع مصادفتها وكلها عوامل تساهم في تأخر وتيرة العمل.”

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مختتما حجته في التأخير الحاصل في اطلاق المنتجات والتحديثات في وقتها المحدد بضرورة التريث والصبر لأن ما هو قادم سيكون شيئا رائعا، وتلقى قبول من طرف الكل وهو ما ظهر من خلال أوراق العمل المنشورة لما سنقوم بفعله.

وأكد هوسكينسون مرة أخرى على أن مطوري مشروع الكاردانو (ADA) كانوا دائماً شفافين بشأن إجراء الأبحاث وكيف يتم التعامل مع التطوير المستمر للعقود الذكية وأضاف:

“إذا قمت بمراجعة أكواد المشروع في منصة GitHub, كما فعل الكثيرون منكم, يمكنك أن ترى أن الأكواد يتم الإلتزام بها بشكل يومي. بالنسبة لحجم الفريق الهندسي, فإنه يوجد أكثر من خمسين مطوراً متفرغاً لمشروع الكاردانو ويمكنك التحقق من ذلك عبر GitHub.”

للعلم تقدر عملة الكاردانو ADA بسعر 0.06 دولار بقيمة سوقية تقدر بـ1.6 مليار دولار بترتيب العاشر على سلم العملات الرقمية المشفرة على موقع coinmarketcap.

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