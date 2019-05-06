المدعي العام في نيويورك يطالب منصة Bitfinex والتيثر بكشف تفاصيل الصفقة

مما لاشك فيه أن الأخبار والمواضيع التي تتعلق بمنصة Bitfinex هي المسيطرة على أخبار سوق العملات الرقمية المشفرة هذه الأيام.

وذلك لإعتبارات عديدة أبرزها حجم المنصة وما تمثله في سوق التداول وكذلك أهمية عملة التيثر (USDT) التي تديرها والتي تعد واحدة من أكبر العملات الرقمية المشفرة الثابتة.

وبدأت المشاكل بعد اتهام المدعي العام في نيويورك منصة Bitfinex لمحاولتها إخفاء عجز مبلغ 850 مليون واصدار عملات رقمية مستقرة (عملات التيثر) لتغطيته بشكل خفي.

لكن الأمور لم تبقى في الخفاء خاصة بعد كشف الأمر من طرف المدعي العام في نيويورك والذي أتهم الشركة بالتدليس والتلاعب بالأموال.

ليستمر المدعي العام في نيويورك بمتابعة القضية ويطلب من منصة Bitfinex بكشف التفاصيل أكثر والمطالبة بالمزيد من الشفافية.

ومما يبدو فإن المدعي العام في نيويورك أعاد فتح قضية شركة iFinex التي تدير منصة Bitfinex وعملة Tether من سنة 2018 للبحث أكثر في تفاصيل القضية.

ومما جاء في الوثيقة الصادرة عن المدعي العام في نيويورك في حق منصة Bitfinex ما يلي:

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لقد قدمنا لكم الكثير من الوقت والحرية لحل المشاكل والتي تتجاوز حتى توقعاتكم. Advertisements الأن نحتاج المزيد من الشفافية والتعامل مع قضية أن Bitfinex و Tether ضللوا عملائهم ومستثمريهم. وعليه فإن المدعي العام في نيويورك يريد مزيد من الوثائق والمعطيات بطريقة منظمة لفهم ما حدث بالفعل في الشركة والكشف عن تفاصيل الصفقات الداخلية التي تمت بين منصة Bitfinex و شركة Tether.

كل ما تم سرده أعلاه من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي وبصفة أكبر حول سمعة عملة Tether التي بالفعل تحركت العديد من المنصات في سحبها من التداول، أشرنا إلى ذلك في الموضوع:

مطالبات بإزالة الدولار الرقمي (USDT) من منصة بينانس ومنصات التداول الأخرى

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