يتطلع Coinmarketcap لإسترجاع الثقة من خلال المزيد من البيانات الموثوقة

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بدأت “CoinMarketCap “CMC كمشروع جانبي في مايو 2013 من قبل مطور وحيد كان يسكن في شقة بنيويورك ، والآن احتفلت بذكرى مرور ست سنوات على تأسيسها الأسبوع الماضي .
الموقع ، الذي يقوم بحساب القيمة السوقية لعملة البيتكوين وأكثر من 2100 من العملات الرقمية الأخرى ، احتفل إلى جانب إصدار العديد من التصريحات ويأتي ذلك بالتحديد بعد التعرض للنقد للإعتماد على بيانات خاطئة عند حساب حجم التداول في المنصات .
وفقًا للإعلان :
سيعمل CoinMarketCap على إنشاء فلسفة أكثر صرامة وقوة فيما يتعلق بالبيانات التي تمتلكها ولا يتم تضمينها في خوارزمياتها وذلك من خلال CoinMarketCap Data Accountability & Transparency Alliance ، أو DATA ، والتي ستشجع على إعتماد المزيد من الشفافية والمساءلة والكشف عن المشاريع الجديدة في ساحة العملات الرقمية .
في الوقت الحالي مزود البيانات CoinMarketCap يطلق أيضا مستكشف بلوكتشين جديد وتأمل الشركة أن تجعل الأمر أسهل وأكثر بديهية للمبتدئين لإستكشاف والتفاعل مع هذه التقنية الحديثة ، وقد وعدت المتابعين والمستثمرين بواجهة أكثر ودا ، وأكثر وصولا للمستخدمين لمعرفة المزيد عن بلوكتشين .
وجد التحقيق الذي تم نشره في مارس من قبل Bitwize أن ما لا يقل عن 95 بالمائة من حجم تداول بيتكوين مزيف في المنصات غير المنظمة .
تم القبض على CoinMarketCap في منتصف الفضيحة ، حيث أشارت Bitwise إلى 6 مليارات دولار في حجم التداول اليومي الذي أبلغ عنه الموقع مقابل 273 مليون دولار في الحجم الفعلي .
وقد غرد CMC ردا علي الفضيحة :
إننا نستمع إلى ملاحظات جميع المستخدمين ، ونعمل بجد لإضافة مجموعة من المقاييس الجديدة حتى تمكن المستخدمين من الحصول على صورة أكمل لعمليات منصات تبادل العملات الرقمية على الموقع
ما هي بعض المقاييس الجديدة التي ترغب في رؤيتها ؟ شارك معنا.
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