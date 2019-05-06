يتطلع Coinmarketcap لإسترجاع الثقة من خلال المزيد من البيانات الموثوقة

بدأت “CoinMarketCap “CMC كمشروع جانبي في مايو 2013 من قبل مطور وحيد كان يسكن في شقة بنيويورك ، والآن احتفلت بذكرى مرور ست سنوات على تأسيسها الأسبوع الماضي .

الموقع ، الذي يقوم بحساب القيمة السوقية لعملة البيتكوين وأكثر من 2100 من العملات الرقمية الأخرى ، احتفل إلى جانب إصدار العديد من التصريحات ويأتي ذلك بالتحديد بعد التعرض للنقد للإعتماد على بيانات خاطئة عند حساب حجم التداول في المنصات .

وفقًا للإعلان :

سيعمل CoinMarketCap على إنشاء فلسفة أكثر صرامة وقوة فيما يتعلق بالبيانات التي تمتلكها ولا يتم تضمينها في خوارزمياتها وذلك من خلال CoinMarketCap Data Accountability & Transparency Alliance ، أو DATA ، والتي ستشجع على إعتماد المزيد من الشفافية والمساءلة والكشف عن المشاريع الجديدة في ساحة العملات الرقمية .

في الوقت الحالي مزود البيانات CoinMarketCap يطلق أيضا مستكشف بلوكتشين جديد وتأمل الشركة أن تجعل الأمر أسهل وأكثر بديهية للمبتدئين لإستكشاف والتفاعل مع هذه التقنية الحديثة ، وقد وعدت المتابعين والمستثمرين بواجهة أكثر ودا ، وأكثر وصولا للمستخدمين لمعرفة المزيد عن بلوكتشين .

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وجد التحقيق الذي تم نشره في مارس من قبل Bitwize أن ما لا يقل عن 95 بالمائة من حجم تداول بيتكوين مزيف في المنصات غير المنظمة .

تم القبض على CoinMarketCap في منتصف الفضيحة ، حيث أشارت Bitwise إلى 6 مليارات دولار في حجم التداول اليومي الذي أبلغ عنه الموقع مقابل 273 مليون دولار في الحجم الفعلي .

وقد غرد CMC ردا علي الفضيحة :