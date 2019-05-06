المدعي العام في نيويورك يطلب إجبار بيتفينكس على الكشف عن وثائق صفقة تيثر

تام شمس - الاثنين 6 مايو 2019 02:53 صباحاً - طلب المدعي العام لولاية نيويورك (NYAG) "لاتيتيا جيمس" الإفصاح عن الوثائق المتعلقة بصفقة مزعومة تمت بين بورصة العملات المشفرة بيتفينكس وتيثر. وقد تم تقديم مذكرة عن القانون المدعي العام لولاية نيويورك يوم ٣ مايو.

وتدعو المذكرة إلى مزيد من الشفافية والمزاعم "بأن بيتفينكس وتيثر ضللا عملائهما ومستثمريهما". ويوضح البيان أيضًا لماذا يشعر مكتب المدعي العام للدولة بالحاجة إلى طلب الوثائق المذكورة:

"في حين أن هذا التناقض والتناقضات الأخرى لا تغير المشاكل الأساسية في هذه الحالة [...] إلا أنهما يزيدان من حاجة مكتب المدعي العام إلى الحصول على الوثائق والمعلومات بطريقة منظمة وفي الوقت المناسب حتى يتسنى لمكتب المدعي العام فهم ما حدث وما الذي يحدث في هذه الشركات".

وتشير الوثيقة أيضًا إلى أن السلطات "وضعت أمرًا ضيقًا للحفاظ على الوضع الراهن ومنع المستجيبين من تبديد الاحتياطيات النقدية التي من المفترض أن تدعم العملة الافتراضية لتيثر، ريثما يتم الانتهاء من التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام."

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وينص المدعي العام لولاية نيويورك أيضًا على أن الحالة المستمرة لم تمنع بيتفينكس وتيثر من مواصلة "تشغيل أعمالهما في المسار الطبيعي، حيث استمرا في القيام بذلك منذ صدور الأمر القضائي".

وحسبما فاد كوينتيليغراف سابقًا، في أواخر أبريل، زعم المدعي العام لولاية نيويورك أن بيتفينكس خسرت ٨٥٠ مليون دولار، ثم استخدمت أموالًا من شركة تيثر التابعة لسد النقص.

وبعد فترة وجيزة، ردّت تيثر وبيتفينكس على الاتهامات ببيان تدعيان فيه أن وثائق المحكمة الصادرة عن مكتب المدعي العام في نيويورك "مليئة بادعاءات كاذبة".