انضمام ثالث أكبر خدمة تحويل الأموال لشبكة RippleNet

RippleNet واحدة من الحلول العصرية المقترحة من طرف شركة الريبل.

تقوم على تسهيل عملية تحويل الأموال بين الأطراف المشاركة في الخدمة مع تقليص كبير للوقت والمال بالاعتماد على تقنية البلوك تشين.

تعد شبكة RippleNet أحد المنافسين للخدمة الموجودة بالفعل SWIFT

حيث ارتفع عدد الشركات والمؤسسات المالية المستخدمة لخدمات RippleNet ليصل تقريبا 200 شركة.

بينما يقدر عدد مستخدمي خدمة SWIFT بأكثر من 11 ألف شركة مالية، نظرا لعراقة هذه الأخيرة التي بدأت نشاطها في 1977.

بالعودة لعنوان موضوعنا والذي يخبر عن تعاقد ثالث أكبر خدمة تحويل الأموال مع RippleNet.

نتحدث هنا عن خدمة RIA لتحويل الأموال والتي تعد أحد الفروع الرئيسية لشركة Euronet العالمية والتي تتوفر في أكثر من 155 دولة وتدعم أكثر من 370 ألف منطقة عبر مختلف أرجاء العالم، وتساهم في تحويل أكثر من 40 مليار دولار سنويا.

أعلنت الريبل يوم أمس 2 مايو عن انضمام شركة RIA لخدمتها RippleNet، فيما تحدث السيد “Juan Bianchi” المدير التنفيذي لشركة Euronet مصرحا بمايلي:

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RIA وبتعاقدها مع الريبل ستقدمان بناء أساسي للدفع المالي المبتكر من خلال تسهيل عمليات الدفع وتسريعها من خلال عمليات دفع أسرع وأنظف للمستخدمين، فالوقت هو العملة الحيوية لعملائنا. Advertisements لذا فإننا نأخذ هذا الأمر كمحور لجهودنا الابتكارية.

وباستخدام RIA لشبكة RippleNet فإن مستخدميها سيتحصلون على خيار استخدام عملة الريبل XRP في عمليات توفير السيولة عند الطلب.

هذا وصرح السيد “Marcus Treacher” المسؤول عن العملاء في شركة الريبل قائلا:

الشراكة الجديدة ستسمح للريبل بالتوسع والوصول لحلول النظام المصرفي المتكامل لشركائنا. RIA من أفضل الشركات في مجال تحويل الأموال عبر العالم وبانضمامها لثاني أكبر شبكة في العالم ستتحصل على مزيد من التحسينات المتعلقة بالوقت والمال لكل من الأفراد والمؤسسات.

الشراكة الجديدة المعلن عنها بين RIA وشبكة الريبل تعد خبر ايجابي لحاملي ومستثمري عملة الريبل.

تقدر عملة الريبل في الوقت الحالي بـ0.3 دولار بمؤشر اخضر بنسبة 0.27% وبقيمة سوقية اجمالية تقدر بـ12.7 مليار دولار وتحتل المرتبة الثالثة بعد كل من عملتي البيتكوين والايثريوم.

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