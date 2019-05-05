عرض للإشتراك في منصة Whales Trader يتضمن تطبيق الهاتف المحمول و خصائص أخرى مستقبلية

في خبر حصري لموقع الخليج 365 الإخباري أعلنت إدارة منصة Whales Trader للمضاربة الإحترافية في سوق العملات الرقمية عن قرب إطلاق النسخة الأولى من تطبيق منصة Whales Trader على الهاتف المحمول ، حيث سيمكن للمشتركين وضع أوامر البيع والشراء للصفقة الواحدة في آن واحد من خلال الهاتف المحمول وإضافة خاصية مراقبة نسبة الربح أو الخسارة من الصفقة من على الهاتف المحمول بالإضافة إلى ميزات أخرى .

و أعلنت المنصة عن عرض أسمته ” عرض النداء الأخير ” للإشتراك في منصة Whales Trader بما يشمل التطبيق ، والخصائص المستقبلية للمنصة و ينص العرض على أن كل المشتركين الآن في المنصة من فئة الإشتراك السنوي و الإشتراك مدى الحياة بالإضافة إلى المشتركين الذين سيشتركون حتى يوم 10/05/2019 سيكون لهم التطبيق وكل الإضافات المستقبلية عليه وأيضا كل الخصائص الأخرى مجانا بدون دفع أي شي إضافي (حيث تبلغ قيمة هذه الخدمات $1284 سنوياً)

و أضاف بيان المنصة :

أما بالنسبة الى الذين يرغبون بالاشتراك بعد تاريخ 10/05/2019 سيكون التطبيق وجميع الخصائص والميزات المذكورة سلفا مدفوعة أي ستكون بباقات مدفوعة إضافة لإشتراك المنصة وذلك كما كانت المنصة قد أعلنت .

وفيما يلي نص بيان إدارة منصة Whales Trader :

” النداء الأخير لكل من ينوي الإشتراك في منصة Whales Trader

الآن هو أفضل وقت ، نرجو منكم قراءة الرسالة إلى النهاية لمعرفة عرضنا الحصري

ها نحن متواصلون معكم بإضافة كل ما هو جديد لمنصة Whales Trader

وكما وعدناكم في يوم الإفتتاح الرسمي للمنصة ، فقد قمنا بالفعل بتطوير مؤشر Black whale ليصبح باقة كاملة مع مؤشر الخروج Lite Whale و Escape Whale وقمنا بالإضافة بعمل قناة VIP للمشتركين على التلجرام و أضفنا عليها خدمة البوت BOT

ومن ثم أكملنا تأسيس أكاديمية التعليم (Learning Center) مع خدمة إسأل خبير التحليل أونلاين .

و أضاف بيان المنصة بخصوص تطبيق المنصة على الهاتف المحمول :

ها نحن اليوم على بعد ساعات معدودة عن إطلاق التطبيق الخاص بالمنصة فبعد إطلاقه يستطيع المتداول متابعة صفقاته ، ووضع أوامر البيع والشراء من خلال الهاتف المحمول

وسوف يكون التطبيق في النسخة الاولى له ، وفيه ميزات رائعة جدا .

يحتوي التطبيق على خاصية وضع أمر أخذ الربح و أمر وقف الخسارة ( Stop loss & Take Profit ) ويعملن في نفس الوقت للصفقة الواحدة .

ويوجد ايضا في التطبيق ميزة مهمة جدا للمتداول (ICEAGE) وهي خاصية الخروج من السوق بضغطة زر واحدة أي إذا كنت داخل في عدة صفقات ثم حدث هبوط بالسوق ، أو هبوط للبتكوين فتستطيع الخروج من السوق بأسرع وقت في ثانية واحد ، فالتطبيق يبيع كل صفقاتك مرة واحدة ليحولها حسب ماتريد أما بتكوين او عملة مستقرة .

وكذلك يمكن معرفة كم ربحت وكم خسرت في الصفقة الواحدة بالإضافة إلى ميزات عديدة اخرى .

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وبسبب إضافة هذه الخصائص الجديدة و المنتظرة مستقبلا قررت إدارة منصة Whales Trader إطلاق هذا العرض .

للإشتراك في المنصة نرجو التواصل مع فريق الدعم

@WhalesTraderSupport

فريق منصة Whales Trader .

هذا و يمكنك عزيزي القاريء متابعة حساب منصة Whales Trader على موقع تويتر لمتابعة آخر التطورات والمستجدات في المنصة على الرابط التالي :

https://twitter.com/whalestrader

المصدر : Arabfolio.com

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