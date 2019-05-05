مستثمر متمرس يخسر 1.5 مليون دولار من العملات الرقمية في عملية احتيالية جديدة

التعرض للنصب والاحتيال في مجال العملات الرقمية المشفرة لا يستثني أحد حتى ولو كان متمرس في المجال.

فهناك بعض الطرق الاحتيالية تعد من أقذر الطرق وأبشعها تعتمد على كسب ثقة الضحية من خلال التعامل الآمن لمدة من الزمن ثم انتظار الوقت المناسب بعد التأكد من أن الضحية قد وثق بشكل كامل ثم بعدها يتم الانقضاض عليه.

وهو ما حدث بالفعل لمستثمر متمرس خسر 1.5 مليون دولار من العملات الرقمية المشفرة. تفاصيل الحادثة تعود لمواطن يقطن بجزيرة جيرسي وهي جزيرة تابعة لبريطانيا.

وبحسب المصدر فإن الضحية خسر مبلغ 1.5 مليون دولار والذي أعتبرته شرطة جيرسي أكبر عملية احتيالية تمس ضحية واحدة مؤخرا.

ومما بينته تحقيقات خبراء من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة فإن الأموال أصبحت خارج إمكانية استرجاعها، لتحولها لجهات مجهولة غير قابلة للتتبع.

ووقغ الضحية في هذه العملية الاحتيالية بعد أن عمل مع شركة صرحت بأنها من النرويج لمدة تفوق السنة ونصف, إلى أن طُلب منه استثمار مبلغ كبير في البيتكوين ليعود بفائدة مضاعفة تقدر بـ15 مرة المبلغ المستثمر، وما أن أرسل المبلغ حتى تم تحويله إلى منطقة جغرافية أخرى واختفت جهة التعامل.

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وقامت هذه الشركة بالتعامل والتواصل المستثمر مع الضحية لمدة سنة ونصف وخلالها قام الضحية بإيداع وسحب مبالغ صغيرة حتى أصبح مطمئن لإيداع مبالغ أكبر لحساب هذه الشركة الاحتيالية.

الأمر الذي جعل الشرطة تحذر مواطني جزيرة جيرسي من التعامل مع أطراف مجهولة خاصة في مجال العملات المشفرة والتي قد تؤدي إلى عمليات مشابهة.

وهناك العديد من العمليات المشابهة بحيثيات وسيناريوهات مختلفة سبق وتطرقنا لبضعها في العناوين:

في غانا… أكثر من 100,000 مستثمر تعرض للاحتيال في عالم العملات الرقمية

خسائر عمليات الاحتيال في موقع “لوكال بيتكوين” تتجاوز 28,000 دولار

أشهر 5 عمليات احتيالية في صناعة العملات الرقمية لعام 2018