للمبتدئين: هذه حقيقة سوق الكريبتو والعملات الرقمية قبل أن تبدأ استثماراتك

العملات الرقمية المشفرة أصبحت من المواضيع الأكثر تداولا في الآونة الأخيرة لما تحمله من سحر وابداع في طريقة عملها.

فمنذ ظهور أول عملة رقمية مشفرة والمتمثلة في عملة البيتكوين سنة 2009 تغيرت العديد من المعطيات حول كيفية النظر لهذه العملات الرقمية الجديدة.

هناك من ساعفهم الحظ واستثمروا بعض الأموال في البيتكوين في وقت مبكر فتضاعفت أموالهم وأصبحوا أغنياء بفضله وهناك من فوت الفرصة بل وتذوق مرارة الاستثمار في الوقت الخاطئ.

تداول العملات الرقمية المشفرة أصبح مثله مثل الفنون المختلفة إذ يحتاج وقت وبصيرة ومتابعة جادة لمجريات السوق وما يحدث به دون أن ننسى أهم عامل وهو عامل الوقت للظفر بما تهدف إليه.

في هذا الموضوع سنطرح مايمكن توقعه وعدم توقعه من الكريبتو والعملات الرقمية قبل أن تبدأ استثماراتك.

والبداية بما يمكن توقعه من سوق الكريبتو والعملات الرقمية المشفرة:

سوق الكريبتو كرنسي يحتاج إلى وقت وجهد لفهمه بشكل صحيح، فهو يختلف كليا عن تداول الأسهم أو تداول الفوركس، فهو يتطلب بعض من الوقت لحفظ وتعلم مفاهيمه الجديدة وتعلم أساسياته الأولى قبل الشروع في عمليات التداول، يمكن الاطلاع على كورس الخليج 365 الذي يشرح أساسيات هذه الصناعة الجديدة:

دورة للمبتدئين حول العُملات الرقمية المُشفرة

Advertisements

مقالات ذات صلة

تحقيق الثراء بين ليلة وضحاها ممكن في سوق العملات الرقمية المشفرة لكنه نادر الحدوث ولا تبني استثماراتك على هذا المبدأ. فهناك بالفعل قصص لأشخاص نجحوا في استثمار أموالهم في البيتكوين وغيره من العملات المشفرة البديلة الأخرى في الوقت المناسب وما ان ارتفعت الاسعار وجدوا أنفسهم أثرياء، على الجانب الآخر هناك من استثمر في الوقت الخطأ وخسر جزء كبير من رأس ماله.

سوق الكريبتو كرنسي سوق متقلب وأسعار العملات المشفرة غير ثابتة فيمكن أن ترتفع الأسعار بين ليلة وضحاها كما من الممكن أن تنهار لمستويات قياسية ويتحكم في هذا الأمر العديد من العوامل وعلى رأسها الأخبار المؤثرة لذا يجب متابعتها بشكل يومي للتعرف على اتجاه السوق ومعرفة حجم المخاطرة في هذا السوق.

أما عن الأمور التي لا يجب توقعها من سوق الكريبتو والعملات الرقمية المشفرة فهي كما يلي:

سوق العملات الرقمية المشفرة لا يحول الاستثمارات البسيطة مثل مئات أو آلاف الدولارات إلى ملايين، على الأقل ليس على مستوى زمني قريب، فمثلا عملة البيتكوين أخذت وقت طويل لتصنع الحدث وترتفع بشكل كبير في سنة 2017 مع مرورها بعدة أزمات وهبوطها لمستويات قياسية، مانود قوله هو أن ليس كل استثمار ناجح في العملات المشفرة بل قد يكون العكس.

البيتكوين ليس هو العملة الوحيدة الناجحة في سوق العملات الرقمية المشفرة، بل هناك عملات مشفرة بديلة تسير بوتيرة صاعدة وحققت استثمار ناجحة لأصحابها ولديها استخدامات عملية مميزة.

الاعتقاد بأن سوق العملات الرقمية المشفرة هو سوق محصن وغير قابل للقرصنة، يعتبر اعتقاد خاطئ. صحيح أن العملات المشفرة مبنية على تقنية البلوكشين المحصنة من التعديل والقرصنة، لكن منصات التداول عرضة لذلك وهناك العديد من المواضيع التي سبق وتتبعنا أغلبها على موقع الخليج 365.

كانت هذه بعض النقاط الواجب أخذها بعين الاعتبار لكل مبتدئ مقبل على الاستثمار في سوق الكريبتو والعملات الرقمية المشفرة.

اقرأ أيضا:

أفضل 10 عملات رقمية في عالم الكريبتو من ناحية العائد الاستثماري (ROI)

أهم 5 مخاطر يجب أن تعرفها قبل الاستثمار في البيتكوين و العملات المشفرة