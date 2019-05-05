تستمر الأيام الصعبة على منصة Bitfinex وتتوالى الأخبار السيئة حولها.

فمنذ اكتشاف سحب 850 مليون دولار من عملة الدولار الرقمي (USDT) لتغطية العجز الحاصل في سير شركة Bitfinex.

ورفع دعوى قضائية ضدها بسبب التلاعب.

ازدادت الأمور سوء حول عملة Tether وإن كانت حقا تمثل الدولار الأمريكي بقيمة 1:1, لتظهر بعض التقارير الصادرة مؤخرا تخبر بأن عملة التيثر Tether لا تمتلك سوى 74% كدعم للعملة مقابل الدولار.

أما عن الخبر الجديد المتمثل في: سحب أكثر من 50 في المائة من عملات الإيثيريوم (ETH) المتواجدة في منصة Bitfinex, أي كانت هذه الأخيرة تحتفظ بقيمة 2.1 مليون وحدة ايثريوم (ETH) ليتم تحويل مبلغ 1.1 مليون وحدة ايثريوم ما يعادل 50 في المائة مماهو موجود في المنصة ويتم تحويله نحو محفظة باردة تحمل العنوان:

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حسب ما أشار إليه السيد “Andrew Rennhack” على تويتر، والذي جاء تصريحه حول عملية التحويل كالتالي:

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انخفضت محفظة الايثريوم على Bitfinex بنسبة 40% في الأسبوع الماضي. Advertisements غادر 800 ألف وحدة ايثريوم (150 مليون دولار) ليتبقى لدى المنصة سوى 1.1 مليون ايثريوم (180 مليون دولار)

وليست عملة الايثريوم وحسب ما تم سحبه من منصة Bitfinex بل حتى عملة البيتكوين تم سحب ما قيمته 89 مليون دولار خارج المنصة.

ما تعانيه منصة Bitfinex يبين دور الثقة وما يمكن أن تسببه إن فقدت مابين المستخدم والشركة.

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