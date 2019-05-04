مدير التكنولوجيا بكوين بيز "بالاجي سرينيفاسان" يستقيل من الشركة

تام شمس - السبت 4 مايو 2019 08:52 مساءً - أعلن كبير مسؤولي التكنولوجيا في بورصة العملات المشفرة الأمريكية الرائدة "كوين بيز"، بالاجي سرينيفاسان، عن تركه للشركة في تغريدة على تويتر يوم ٣ مايو.

وفي تغريدته، قال سرينيفاسان إنه استمتع بوقته في البورصة وأنه سيأخذ استراحة الآن "لتصفية ذهنه - والاطلاع على كل ما حدث" عندما كان مشغولًا بالعمل في كوين بيز.

وخلال مسيرته المهنية، شارك سرينيفاسان أيضًا في تأسيس وكالة الأبحاث ومناصرة العملات المشفرة غير الهادفة للربح "كوين سنتر"، ومنصة كسب بيتكوين "إيرن". حيث كان الرئيس التنفيذي لشركة إيرن عندما استحوذت عليها كوين بيز في أبريل من العام الماضي

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وحسبما أفاد كوينتيليغراف في ذلك الوقت، فإن كوين بيز قد فقدت بالفعل ثلاثة من كبار المسؤولين التنفيذيين في ستة أشهر اعتبارًا من الشهر الماضي.

وفي أبريل أيضًا، أغلقت كوين بيز مكتبها في شيكاغو وقلّصت من تطوير محركها المطابق، وأُفيد عن تسريح نحو ٣٠ موظفًا.

وفي هذا الأسبوع، قام مدير الأبحاث في "كوين سنتر"، بيتر فان فالكنبرغ، بالمشاركة في نقاش ساخن حول التنظيم على مستوى الولايات مقابل التنظيم الفيدرالي للعملات المشفرة في حدث أعمال بلوكتشين الذي استضافته مجلة تكنولوجي رفيو التابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا يوم ٢ مايو.