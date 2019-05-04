فريق منصة Whales Trader يعلن إطلاق خاصية جديدة – البرنامج تدريبي (Coaching System)

في خبر حصري لموقع الخليج 365 الإخباري أعلن فريق منصة Whales Trader للمضاربة الإحترافية في سوق العملات الرقمية عن بداية إنطلاق برنامج تدريبي (Coaching System) خاص لكل مشتركي منصة Whales Trader من أصحاب الإشتراك لمدة سنة أو مدى الحياه ، وملحق بأكاديمية المنصة Whales Trader Academy ، و فيما يلي تفاصيل الدورة عبر بيان فريق المنصة :

” السلام عليكم ورحمه الله

أصدقاؤنا الأعزاء لكل من شاهد مؤتمر ماراثون المضاربة في إسطنبول بالتأكيد يذكر الإعلان عن برنامج التدريب (Coaching System) ، وإذا لم تكن قد شاهدت المؤتمر يجب أن تشاهده الآن لأننا كنا قد أعلنا فيه عن الكثير من الأشياء المشوقة.

(Coaching System) ببساطة عبارة عن حجز جلسة تدريبية مع مدرب (learning coach) من فريقنا المحترف ، والمدرب على أعلى المستويات والحاصل على أرباح حقيقية ، وليس مجرد نظريات حيث سيساعدك على توضيح أي جزئية لم تفهمها أو الإجابة على جميع الأسئلة التي تحتاجها .

وعليه يسعدنا ويشرفنا الإعلان عن إنطلاق البرنامج التدريبي (learning coach) .

ويستطيع من خلاله كل مشتركي منصة Whales Trader من أصحاب الإشتراكات لمدة سنة ، أو مدى الحياه الإستفادة من ميزة (learning coach) ويكون البرنامج كالتالي :-

بعد مشاهدتك أي من الدورات الـ 5 الموجودة في موقع أكاديمية Whales trader Academy يحق لك حجز حصص تدريبية مع أحد مدربي برنامج الـ (learning coach) من فريق عملنا المحترف ، والمدرب على أعلى مستوى وجاهز للإجابة على جميع الأسئلة والإستفسارات الموجودة لديكم ، والتي لم يتم فهمها عن طريق الدورات التعليمية .

أولا : قم بزيارة موقع منصة Whales Trader والدخول لقسم الأكاديمية عبر الرابط التالي .

https://whalestrader.com/academy/

وقم بمشاهدة جميع الدورات التعليمية ، والإطلاع عليها مرة او إثنتين حتى تكون ملما بكل الجوانب واكتب كل الملاحظات والإستفسارات أو العقبات التي واجهتك عند تطبيق دروس الدورة .

ثانيا : سوف تدخل على الموقع الإلكتروني التالي لحجز موعد مقابله و دردشة سريعة معك لمعرفة خلفيتك العلمية حتى نقدم أفضل خدمة ممكنة و مناسبه لك .

https://calendly.com/whalestrader_academy/15min?month=2019-05

اختر اليوم والساعة وفقاً لما يناسبك من توقيت وقم بوضع بريدك الإلكتروني الذي تم الإشتراك به في المنصة أيضا وحسابك التليجرام الخاص بك .

المواعيد متاحة من يوم 1 مايو حتى يوم 4 مايو على مدار اليوم .

وسوف يتم البدء مع الذين حجزو الموعد أولا للحصص التدريبية التي سوف تبدأ من بعد يوم 6 مايو القادم باذن الله .

ثالثا : يوم 6 مايو القادم سوف يتم عمل رابط جديد للحجوزات للدورات الـ5 ، ولن يتم قبول أي مشترك لم يقم بعمل الخطوة الثانية ( حجز موعد دردشة سريعة ) ويتم تأجيل الحصص الخاصه به لحين الإنتهاء من المجموعة الأولى .

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شكرا لوجودكم معنا وثقتكم الغالية بنا .

ونحن مستمرين كما وعدناكم بخطط تطويرية دائمة وثابتة آملين من الله عز وجل أن يوفقنا ونصل بكم لأعلى مستوى من الإحترافية .

ملاحظه مهه جداً : مرة أخرى هذه الرساله للإشتراكات مدى الحياه والسنه فقط .

فريق منصة Whales Trader .

هذا و يمكنك عزيزي القاريء متابعة حساب منصة Whales Trader على موقع تويتر لمتابعة آخر التطورات والمستجدات في المنصة على الرابط التالي :

https://twitter.com/whalestrader

المصدر : Arabfolio.com

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