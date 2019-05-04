إهتمام بورصة Nasdaq بالعملات الرقمية يعزز نمو البيتكوين

أظهرت بورصة ناسداك دعما كبيرا للبيتكوين وهذه العلاقة انتقلت للتو إلى المستوى التالي حيث أن برنامج Crypto Trader والذي يتم عرضه في قناة CNBC Africa سيبدأ البث من استوديو ناسداك وقد قام ران نيونر ، مقدم البرنامج بالتغريد على تويتر أن الموسم المقبل سيبدأ في 9 مايو من تايمز سكوير وهو تقاطع تجاري رئيسي ووجهه سياحية ومركز ترفيهي وحي في وسط مدينة منهاتن في مدينة نيويورك .

Crypto Trader

هو برنامج تلفزيوني تم إطلاقه عام 2017 ويعرض على قناة CNBC Africa وهو حاليا البرنامج الوحيد على شاشة البث التلفزيوني الذي يركز على بيتكوين والعملات الرقمية الأخرى ويقدم بواسطة ران نيون .

يقع استوديو ناسداك في منطقة إستراتيجية ويمكن أن يكون مرئيًا الكثير من الناس في طريقهم من و إلى العمل ناهيك عن السياح أيضأ أنه يدخل العملات الرقمية في قلب مانهاتن في وقت محوري للصناعة ومن المؤكد أنه سيجذب الكثير من المستثمرين المهمين.

سيحظى ران وعرضه الآن بمقعد في الصف الأمامي لهذا التطور حيث يتم عرضه على وسائل الإعلام العالمية و مع إرتفاع سعر البيتكوين الآن إلى أكثر من 5700 دولار ، فإن العملات الرقمية على وشك الحصول أخيرا على حصتها الكامله من الإنتباه .

توقيت عرض البرنامج هو بالتأكيد ليس صدفة حيث عاد المضاربون إلى عملات البيتكوين وبدأ المستثمرون المؤسسيون الإنغماس في ساحة العملات الرقمية مرة أخرى وقد نشرت شركة Fidelity دراسة استقصائية كشفت أن مخصصات العملات الرقمية للمستثمرين من المؤسسات تستعد للإرتفاع على مدار نصف العقد المقبل ، مما قد يفتح الباب أمام تعميم العملات الرقمية.

تحدثت Fidelity لمئات من صناديق التحوط ، وصناديق التقاعد ومكاتب الأسرة وأكثر من ذلك حيث وجدوا أن أكثر من 20٪ من المستثمرين المؤسسيين لديهم بالفعل “بعض التعرض للأصول الرقمية” ، وهي مخصصات تم تخصيصها منذ عام 2016 وأشارت Fidality أن ما يقرب من نصفهم قالوا أنهم ينظرون إلى الأصول الرقمية على أن للعملات الرقمية مكان في محافظهم الاستثمارية.

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يتزامن توقيت وصول عرض برنامج Crypto Trader من CNBC إلى نيويورك مع إعلان البيتكوين الأخير الصادر عن Grayscale Investments والتي تقوم حملته الإعلانية ، التي تحمل عنوان “Drop Gold” ، في شوارع مانهاتن بالسخرية من الذهب باعتباره استثمارا مرهقا ، وبدلاً من ذلك يوصف البيتكوين كمستقبل لميزات أخرى كثيرة مثل الأمان والفوائد التي بلا حدود .

تشير الدلائل أيضًا إلى أن الاستثمارات المؤسسية في البيتكوين آخذة في الإرتفاع حيث سيتم إطلاق Bakkt ، منصة بيتكوين الآجلة الخاضعة للرقابة المملوكة لشركة ICE الأم لبورصة نيويورك قريباً ويقع المقر الرئيسي للشركة في أتلانتا ويتوقع أن تكون نقطة جذب لرأس المال المؤسسي.

في وقت سابق أطلقت Nasdaq مؤخرا XRP Liquid Index أيضًا ، وأشار أحد المتداولين على Twitter إلى أن ناسداك تدعم بالفعل تداول البيتكوين عبر TDAmeritrade .

في قلب مانهاتن ، يبدو أن ران نيونر وCrypto Trader يشاركان الاستوديو مع عروض سي إن بي سي الأخرى و هذا يعني أن التجار والمستثمرين الكبار الموجودين لمناقشة سوق الأسهم في برنامج ران والتي تخلق فرصة لكلا السوقين للتعاون وتبادل المعلومات ، وهو أمر من شأنه أن يساعد بيتكوين نحو مستقبل مشرق .

المصدر : CCN.com

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