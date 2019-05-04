منصة Bitfinex تكشف عن تفاصيل الإكتتاب (IEO) لـ عملة (LEO) الخاصة بها

كشفت منصة Bitfinex عن رغبتها في إجراء عملية بيع الرموز الخاصة بها (IEO) بهدف جمع مليار دولار. و أتى ذلك عبر ورقة العمل التي كشفت عنها لموقع The Block و هي نسخة مبدئية ولا تزال قابلة للتغيير.

سيتم إطلاق رموز منصة Bitfinex و التي سيطلق عليها اسم (LEO) للمستثمرين في مرحلة البيع الخاص, ثم يتم فتحتها بعد ذلك للمستخدمين بعد يوم 10 مايو في حالة تبقى أي تخصيص.

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ووفقاً لورقة العمل التي نشرها المساهم Zhao Dong, فإن منصة Bitfinex استطاعت بالفعل الحصول على التزامات استثمارية بقيمة 600 مليون دولار.

منذ الأسبوع الماضي, ترددت عدد من الشائعات حول نية منصة Bitfinex في جمع مليار دولار عبر طرح عملة رقمية خاصة بها والاستفادة من موجة بيع العملات الرقمية عبر منصات التداول (IEO).

ووفقاً لورقة العمل, ستقوم المنصة بإصدار العملات الرقمية بهدف تغطية الـ 850 مليون دولار المجمدة حالياً في العديد من الولايات القضائية, وهي التي تسبب في رفع دعوى قضائية من قبل النائب العام في نيويورك ضد منصة Bitfinex وشركة التيثر.

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ومع ذلك, ذكرت منصة Bitfinex في ورقة العمل أنها تتعاون بنشاط مع الجهات القانونية وتتقدم بطلب لإلغاء تجميد هذه الأموال من خلال الإجراءات القانونية, وأضافت الشركة أنها واثقة من أنها ستسرد هذه الأموال.

بالنسبة إلى تفاصيل عملة (LEO) الرقمية, سيتم إعادة شراء العملات من السوق على أساس شهري, بما لا يقل عن 27 في المائة من أرباح المنصة. ويجدر بالإشارة إلى أن المنصة تحتفظ أيضاً بحق إعادة شراء العملات الرقمية في غضون 18 شهراً إذا ما تم إستعادة المبالغ المحجوزة والتي تقدر بـ 850 مليون دولار.

كما ذكرت المنصة أنها ستستخدم ما لا يقل عن 95 في المائة من الأموال المحجوزة ما إذا تم استعادتها لإعادة شراء وحرق عملات (LEO) الرقمية بمبلغ عادل. وإذا لم يتم استرداد هذه المبالغ, تتوقع المنصة أن تكون قادرة على إعادة شراء جميع عملات (LEO) الرقمية في غضون 4 سنوات.

كما هو الحال في عملة BNB الرقمية التابعة لـ منصة بينانس, فإن عملة LEO الرقمية ستتيح خصومات على رسوم التداول تقدر بـ 15 في المائة بالإضافة إلى بعض الخصومات عند السحب.

علماً بأن أرباح منصة Bitfinex في عام 2018 بلغت 404 مليون دولار, وتم توزيع أرباح تقدر بـ 261 مليون دولار للمساهمين وهذا وفقاً لما ورد في ورقة العمل.