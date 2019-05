سعر عملة الريبل (XRP) يرتفع بأكثر من 150 في المائة في هذه المنصة

تشهد العملات الرقمية المشفرة مؤخرا بعض التصحيحات في مسارها الذي شهد تقلبات وانخفاضات وصل على اثرها سعر البيتكوين لغاية 3266 دولار مع نهاية سنة 2018.

ليعاود البيتكوين وغيره من العملات المشفرة البديلة عملية الرجوع والتصحيح واسترجاع بعض القيمة.

يقدر سعر البيتكوين حاليا بـ5816 دولار ووصل لغاية 6000 دولار على منصة Bitfinex يوم أمس 3 مايو.

عملة الريبل ثالث أكبر عملة من حيث القيمة السوقية الاجمالية أدائها يكاد يكون ثابت أين عرفت نوع من الاستقرار منذ بداية العام الجديد.

حيث تتدحرج عملة الريبل XRP ما بين 0.29 – 0.32 دولار منذ شهر يناير 2019 لغاية اللحظة والتي يقدر سعرها الحالي بـ0.30 دولار بمؤشر أخضر بنسبة 1.29% وبقيمة سوقية اجمالية تقدر بـ12.9 مليار دولار.

لكن هناك بعض المنصات ارتفع فيها سعر الريبل XRP بأكثر من 150%

نتتحدث هنا عن منصة Bitbay والتي وصل فيها سعر الريبل لغاية 0.54 دولار، نعم الرقم صحيح وليس هناك أي خطأ حوله.

العديد من تجار ومتداولو عملة الريبل عبرو عن حيرتهم حول هذا الأمر

حيث غرد أحدهم والمسمى @XRP_Harvester بمايلي:

“Ummmm…

Why is #XRP trading for $0.54 on Bitbay???”