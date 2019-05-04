مطالبات بإزالة الدولار الرقمي (USDT) من منصة بينانس ومنصات التداول الأخرى

طالب متداولو العملات الرقمية المشفرة كل من بينانس والمنصات التداولية الأخرى بالاسراع في وقف وسحب عملة الدولار الرقمي (USDT) من التداول.

المطالب جاءت بعد الفضيحة التي ظهرت لوسائل الاعلام بالاضافة إلى الدعوى القضائية المرفوعة ضد شركة Bitfinex وعملة Tether:

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لتبدأ الاستجابة من بعض المنصات في حذف عملة الدولار الرقمي (USDT) وغلق التداول عن طريقها حيث قامت منصة IQFinex لتداول العملات الرقمية المشفرة يوم أمس بغلق عملية التداول بالعملة الرقمية المستقرة (USDT) واقتراح عملة كوين بايس الثابتة مكانها.

حيث تم ايقاف تداول عملة Tether بشكل رسمي على منصة IQFinex يوم أمس 3 مايو مع غلق أزواج التداول التالية:

BTC/USDT، BCH/USDT، ETH/USDT، LTC/USDT، EOS/USDT، ETC/USDT، XLM/USDT

وامهال المستخدمين لغاية 20 مايو لإنهاء عملية سحب أموالهم.

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الضغط ازداد على منصة بينانس بحكم أنها أكبر منصات التداول وتستحوذ على جزء كبير من سيولة التداول على عملة الدولار الرقمي (USDT).

خاصة وانها كانت صاحبة المبادرة في حذف عملة البيتكوين كاش SV وقامت بدعوة باقي المنصات التداولية لتفعل مثلها، مستخدمو بينانس استشهدو بذلك وطالبوها بحذف عملة الدولار الرقمي Tether مثلما فعلت بالبيتكوين كاش SV.

ومثلما يقول المثل العربي “مصائب قوم عند قوم فوائد” فإن السيد “بريان أرمسترونغ” المدير التنتفيذي لـ منصة كوين بايس يسعى وينشط في هذه المرحلة بشكل كبير لجعل عملة USDC الثابتة التي تديرها شركته كوين بايس بالتعاون مع Circle لتحل محل عملة الدولار الرقمي (USDT).

فهل ستستجيب منصة بينانس للمطالب بإزالة الدولار الرقمي (USDT) خاصة في ظل تصاعدها بشكل لافت مؤخرا وبخاصة على مجتمع Reddit.

إن فعلت بينانس ذلك فستكون ضربة قاسمة لعملة (USDT) شركة Bitfinex.

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