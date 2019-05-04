تعاون جديد بين “مايكروسوفت” و “جي بي مورغان” لتطوير مشروع يعتمد على تقنية البلوكشين

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أعلنت شركتا “مايكروسوفت” و “جي بي مورغان”, وهما من أكبر الشركات حول العالم, عن شراكة جديدة لدمج منصات البلوكشين الخاصة بهما.
تقوم “مايكروسوفت” بتصميم منصة البلوكشين العملاقة لـ “جي بي مورغان” وتعرف بـ Quorum, وهو أول بلوكشين متوفر في خدمة Azure Blockchain الخاصة بها. كما ستقدم “مايكروسوفت” الدعم الهندسي والاستشاري والدعم للنظام الفني جزء من الاتفاقية.
وقال مارك روسينوفيتش, مدير القسم التقني في مايكروسوفت للخدمات السحابية, في مدونة إن Quorum الخاص بـ “جي بي مورغان” كان خياراً طبيعياً لأنه مبني على بروتوكول الإيثيريوم الشهير.
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وأضاف أنه سيوفر لعملاء شركة مايكروسوفت معاملات سرية. بينما سيستفيد عملاء Quorum مثل “ستاربكس” و “لويس فيتون” من خدمة Azure للتركيز على بناء تطبيقات قائمة على تقنية البلوكشين بتكلفة منخفضة.
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وذكر روسينوفيتش أن الأشهر المقبلة ستشهد توسع خدمات Azure, بما في ذلك إدارة الرمز الرقمية وتحسين تكامل التطبيقات. يجدر بالإشارة إلى أن “مايكروسوفت” كانت متحفظة بشأن خطط البلوكشين الخاصة بها, مما يجعل هذا الإعلان بمثابة إعلان لتأييدها للتكنولوجيا.
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