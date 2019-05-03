محلل في Wall Street ينصح بشراء البيتكوين قبل أن يصل إلى 20 ألف دولار في العام المقبل

كانت شركة الأبحاث المستقلة Fundstrat Global Advisors قد وصفت بدقة هبوط عملة البيتكوين في أواخر العام الماضي عندما كانت العملة الرقمية تتداول عند مستويات 5500 دولار ، لكنها تعتقد الآن أن الأيام السيئة قد انتهت وأنه حان وقت الشراء مرة أخرى.

يعتقد روبرت سلوير ، الخبير الفني الإستراتيجي في Fundstrat ، والذي قام بالتحليل الفني والتنبوء بهبوط عملة البتكوين في منتصف نوفمبر من العام الماضي ، أن عملة البيتكوين حاليا قد تم إعدادها للارتفاع في النصف الثاني من العام حيث تشهد العملة اتجاهات فنية صعودية طويلة الأجل وفقًا لمذكرة بحثية استشهد بها بلومبرج .

كتب Sluymer في مذكرة يوم 2 مايو.

استخدم عمليات السحب المعلقة لمواصلة تجميع بتكوين في الربع الثاني تحسباً لارتفاع النصف الثاني من خلال المقاومة حتى 6000″ بعدها سيرى بتكوين انتعاش من المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 أسبوع والخروج من نطاق تداولها في الربع الاول وهنا تبدأ مرحلة الانتعاش طويلة الآجل”.

وأضاف :

على الرغم من أنه من السابق لأوانه استنتاج أن Bitcoin لن تعيد اختبار الدعم بالقرب من 4300 دولار ، إلا أننا نشجع التجار والمستثمرين على الاستمرار في التركيز على تطور الصورة الفنية على المدى الطويل.

يعد سجل Sluymer الدقيق في معرفة اتجاهات أسعار البيتكوين سببًا جيدًا لشراء العملة الرقمية ،حيث قد حذر في نوفمبر من العام الماضي من أن البيتكوين عانى من “أضرار تقنية كبيرة” ، وتبعه تحذير آخر في فبراير من هذا العام عندما قال إن الأنماط الفنية في العملات الرقمية لا تزال ضعيفة.

Bitcoin قريبة من مقاومة روبرت سلوير التي تبلغ قيمتها 6000 دولار بعد ارتفاع رائع في عام 2019 | المصدر: CoinMarketCap

لم تعد حيوية البيتكوين إلا في أوائل أبريل حيث استعادت مستوى جديد عند 5000 دولار أما الآن فقد شهد سعر البيتكوين ارتفاعًا مستمرًا ويتداول بالقرب من 5،700 دولار ، وقد لا يمر وقت طويل قبل أن يختبر المقاومة البالغة 6000 دولار.

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كانت Fundstrat واحدة من شركات وول ستريت الرئيسية التي اتخذت خطوة مبكرة في تحليل عملات البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية الأخرى ، وحتى أنها طورت ما أسموه مؤشر بيتكوين (BMI).

المؤسس المشارك توم لي كان يعتقد ذات يوم أن العملة الرقمية قد تصل إلى 25000 دولار بحلول نهاية عام 2018. لم يحدث هذا واضطر لي إلى التخلي عن السعر المستهدف.

لكن في مقابلة مع قناة CNBC الأسبوع الماضي قال لي إنه يرى مستويات قياسية جديدة على الإطلاق بحلول عام 2020 ، مما يعني أن الأصول الرقمية يمكن أن تتجاوز المستوى الأعلى السابق البالغ 20.000 دولار.

يقول لي إن هناك 11 علامة تشير إلى صعود سوق بيتكوين ، بما في ذلك زيادة في عدد المستثمرين المؤسسيين الذين يتداولون العملة الرقمية .

ولي ليس وحده كما قال Fidelity Digital Assets بحيث أن العملات الرقمية ستشهد استثمارات مؤسسية أعلى في السنوات الخمس المقبلة.

في دراسة استقصائية شملت 450 مؤسسة ، اكتشف Fidelity أن 20 في المائة من المستثمرين المؤسسيين مثل صناديق التحوط ومستشاري الاستثمار المسجلين ،المكاتب العائلية لديهم بالفعل عملات رقمية . ما هو أكثر من ذلك ، ما يقرب من نصف المؤسسات التي شملها الاستطلاع ترى مكانا للعملات الرقمية في محافظهم الاستثمارية.

مع الاهتمام لدى كل من الأفراد و المؤسسات المستثمرين في الارتفاع، فإنه لن يكون من المستغرب أن نرى دعوة الصاعدة Fundstrat في تحول ليكون صحيحا. هذا هو السبب في أن الوقت الحالي قد يكون وقتًا جيدًا للتحميل على العملة المشفرة حيث أن مكالمات سعر بيتكوين بقيمة 20.000 دولار تكتسب قوة .

المصدر :Ccn.com

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