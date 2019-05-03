الشرطة الألمانية تطيح بأكبر مواقع “الدارك ويب” وتستحوذ على عدد ضخم من البيتكوين

أعلنت الشرطة الألمانية أنها بالتعاون مع اليوروبول والشرطة الهوندية ومكتب التحقيقات الفيدرالي أنها استطاعت الإطاحة بأكبر مواقع “الداوك ويب” والاستحواذ على ملايين الدولارات من عملة البيتكوين وعملة المونيرو.

وأتاح موقع “وول ستريت” الغير مشروع التجارة في المخدرات وكذلك البيانات المسروقة والوثائق المزيفة والبرامج الضارة, وهو مشابه لما تم التطرق إليه مسبقا في موقع الخليج 365 تحت عنوان:

وقال المدعون في مدينة فرانكفورت الألمانية أن الموقع لديه أكثر من مليون حساب مستخدم وأكثر من 5,000 بائع مسجل وأكثر من 60 ألف عرض للمبيعات الغير مشروعة.

عادة ما يتم الوصول إلى الموقع من خلال شبكة Tor المشفرة لحماية العملاء من الكشف عن هوياتهم ويتم إجراء المعاملات المالية بإستخدام عملة البيتكوين و عملة المونيرو. ويحصل مشغلي الموقع على عمولات تتراوح بين 2 و 6 في المائة من قيمة الصفقات.

مقالات ذات صلة

وألقت الشرطة الألمانية في 23 و 24 أبريل القبض على المشتبه بهم الألمان الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و 31 عاماً في ولايات هيس وبادن فورتمبيرغ وشمال الراين – وستفاليا في ألمانيا.

Advertisements

كما استحوذت الشرطة الألمانية على خوادم و أكثر من 550,000 يورو (حوالي 2.3 مليون ريال سعودي) نقداً, ومئات من البيتكوين والمونيرو (لم يتم تحديد الكميات ولكن تم ذكر بأن قيمتها تتجاوز الملايين من الدولارات) بالإضافة إلى العديد من المركبات وسلاح ناري.

وذكر اليوروبول إن عملية الشرطة بدأت بعد أن أغلقت السطات الفنلندية شبكة Tor المشفرة والمتاجر الغير قانونية في وقت سابق من هذا العام, مما أدى إلى انتقال بعض تجار المخدرات الفنلنديين إلى سوق “وول ستريت”.

و في سياق آخر, أقر رجلان مؤخراً بجريمتهم في الولايات المتحدة الأمريكية لقيامهما ببيع المخدرات والمواد الغير قانونية بصورة غير مشروع وغسل ملايين الدولارات بواسطة العملات الرقمية المشفرة ومدفوعات “ويسترن يونيون”.

كذلك, في أوائل شهر أبريل الماضي, أمرت أحد المحاكم في مدينة تورنتو الكندية تاجر مخدرات يزاول نشاطه عبر الإنترنت بدفع جميع ممتلكاته من البيتكوين والتي تقدر قيمتها بـ 1.4 مليون دولار إلى الدولة.