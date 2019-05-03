هل منصة بينانس جاهزة لإطلاق خدمة التداول بالرافعة المالية؟

ظهرت بعض التلميحات والاشارات التي تظهر بأن أكبر منصة لتداول العملات الرقمية المشفرة في العالم تقترب من ادراج خدمة التداول بالرافعة المالية في التداولات الجارية على منصتها.

المدير التنفيذي لمنصة بينانس لم يبدي أي رأي لا بالنفي ولا بالتأكيد حول خدمة التداول بالرافعة المالية أو تحديد موعد ادراجها في منصة بينانس.

للعلم التداول بالرافعة المالية تسمح بالاستثمار في أزواج العملات بقيمة تتجاوز أضعاف ما تملكه لكن نسبة المخاطرة بها عالية جدا.

من بين الاشارات التي تظهر بأن منصة بينانس قد تسمح باستخدام الرافعة المالية مستقبلا في التداول فيما بين أزواج العملات المشفرة ماظهر في المصدر الذي يوحي بتغير موقف بينانس تجاه الرافعة المالية من خلال برمجية API التي طرأ عليها تغير في سطر isMarginTradingAllowed بعدما كان في وضع التعطيل.

ومن المحتمل وبحسب ذات المصدر أن نرى التداول بالرافعة المالية يخص كل من أزواج العملات التالية:

BTC-USDT

BNB-BTC

BNB-USDT

ETH-BTC

ETH-USDT

TRX-BTC

TRX-USDT

XRP-BTC

XRP-USDT

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تطرق السيد “CZ” المدير التنفيذي لمنصة بينانس لما توصل إليه متتبعي المنصة في منصات التواصل الاجتماعي وما تقوم به من خطوات تطويرية واحتمال أن تدرج الرافعة المالية بالتغريد على

Crowd intelligence is amazing.https://t.co/CsnqdcWp9F Advertisements — CZ Binance (@cz_binance) May 2, 2019

“الذكاء الجماعي مدهش.”

ومثلما أخبرنا سابقا فإن المدير التنفيذي لمنصة بينانس لم ينفي كما لم يؤكد صحة الخبر, ولكن يرى البعض بأن هذه التغريدة تشير إلى تلميح الرئيس التنفيذي لحقيقة المعلومة.

وفي حالة صحته فستنضم منصة بينانس لمجموعة المنصات التداولية الداعمة للرافعة المالية مثل BitMEX وغيرها.

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