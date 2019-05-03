شركة كوانتم تؤكد إطلاق ميزات تطبيق غوغل كلاود لتحسين إمكانية وصول المستخدمين

تام شمس - الجمعة 3 مايو 2019 06:52 مساءً -

تعمل منصة بلوكتشين اللامركزية "كوانتم" مع غوغل كلاود كشريك برمجيات لزيادة سهولة إطلاق منتجات أصلية للمستخدمين، وذلك حسبما أكدت الشركة في منشور مدونة يوم ٢ مايو.

قامت شركة كوانتم، التي تركز على العقود الذكية والتطبيقات اللامركزية (DApps) مثل منصة إيثريوم (ETH)، بإصدار مجموعة من أدوات التطوير على غوغل كلاود، والتي يأمل المسؤولون التنفيذيون في زيادة استيعابها.

وقد علق مدير قسم المعلومات في كوانتم، ميغيل بالنسيا، في منشور المدونة قائلًا: "تعد غوغل كلاود الشريك المثالي لمساعدتنا في جعل نظام بلوكتشين الإيكولوجي أكثر بساطة وأكثر سهولة. فبعد أن كان إطلاق العقدة عملية مكثفة ومعقدة، تقدم مجموعة المطورين الجديدة في كوانتم اختصارات وأدوات مفيدة لجعل العملية أسرع وأسهل". وأضاف بالنسيا:

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"بفضل التكنولوجيا التي يسهل الوصول إليها، نأمل في فتح مجتمع كوانتم وتوسيعه ليشمل أشخاصًا يتمتعون بمجموعة واسعة من الخبرة - بدءًا من الخبراء وحتى المستخدم اليومي".

وأدوات المطور المتاحة تشمل تطوير التطبيقات اللامركزية وإطلاق عقدة كاملة والانقسامات الكلية للعملة والتكديس على كوانتم.

وحسبما يوضح منشور المدونة "عندما يتم تحديث شفرة مصدر كوانتم، سيقوم غوغل كلاود تلقائيًا بتحديث التعليمات البرمجية في كل مكان، مما يوفر على المطورين الحاجة إلى إعادة التنزيل يدويًا حتى يظلوا على أحدث إصدار".

تقدمت العلامة التجارية الأصلية للشركة بنسبة ٧٪ تقريبًا بعد الإعلان، وهي حاليًا مصنفة خارج أعلى ثلاثين عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية.