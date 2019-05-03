مؤسس الترون “جاستن صن” يرغب في المساهمة في اكتتاب Bitfinex

مؤسس الترون “جاستن صن” أبدى رغبته في المساهمة في اكتتاب Bitfinex من خلال المشاركة في البيع الجماعي عبر منصات التداول (IEO) والذي تحضر له شركة Bitfinex.

وذلك حسب ما صرح به بعض الأشخاص الذين اطلعوا على المحادثات الجارية بين الطرفين.

ليؤكد “جاستن صن” الأمر لموقع Crypto Briefing بأنه أجرى نقاش ومحادثات مع Bitfinex للمساهمة في الاكتتاب دون ذكر رقم الاستثمار بدقة.

كما أنه أضاف بأن المحادثات انتهت بعدم الوصول لإتفاق استثماري.

حيث جاء تصريحه كما يلي:

أجرينا حوار ومفاوضات مع Bitfinex الشهر الماضي للاستثمار في IEO. انتهت هذه المفاوضات بدون الاستثمار أو التوصل لإتفاق لإتمام ذلك. ومثلما كانت الأمور عليه في وقت سابق سنبقى متابعين لمجريات الأحداث المتعلقة بكل من Bitfinex وTether لصلتهما باهتماماتنا بسوق العملات الثابتة. Advertisements

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لم يحدد التاريخ بالضبط الذي جرت به المحادثات بين الطرفين، وليس هناك أي دلالة تشير أن كارثة Tether الأخيرة هي ما دفعت “جاستن صن” للمفاوضات، بل ومن الممكن أن نرى امكانية استثمار “صن” في Bitfinex مستقبلا.

هذا وكان قد سرب السيد “Zhao Dong” خبر استعداد Bitfinex لطرح عملة رقمية مشفرة مستقبلا (IEO)، تحدثنا حول ذلك بشيء من التفصيل:

منصة Bitfinex تخطط لإطلاق عملة رقمية خاصة بها عبر الـ (IEO)

وتعاني الشركة Bitfinex وعملة Tether من عدة مشاكل قانونية حيث رفعت تجاهها قضية تبديد ما قيمته 850 مليون دولار والاستعانة بمخزون عملة Tether لإخفاء العجز، أشرنا إلى ذلك في:

المدعي العام في نيويورك يتهم شركة التيثر (الدولار الرقمي) بخسارة 850 مليون دولار