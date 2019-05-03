تقرير: “فيسبوك” تستعد لإطلاق عملة رقمية مستقرة للمدفوعات والتجارة والإلكترونية

وفقاً لتقرير نشر في صحيقة وول ستريت جورنال, فإن العملة الرقمية المستقرة التابعة لعملاق مواقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” ستكون مركز رئيسي لشبكة مدفوعات جديدة.

وتم إطلاق اسم “Projet Libra” على مبادرة البلوكشين داخل “فيسبوك”, وتم ذكر أنه سيشمل إصدار عملة رقمية مستقرة مدعومة بأحد العملات النقدية. ويجدر بالإشارة إلى أنه سبق أن تطرقنا إلى عملة “فيسبوك” الرقمية عبر:

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أكد مصدر مقرب من الموقف لموقع The Block, بأن الشركة ستقوم بتوظيف شركات مالية لمساعدتها في إطلاق مشروع Libra.

وأهم النقاط السريعة التي وردت في التقرير:

عملاق التواصل الاجتماعي ينوي إطلاق شبكة مدفوعات كاملة (ليست محصورة على التحويلات المالية) و في مناقشات حالية مع شبكات الدفع مثل “فيزا” و “ماستركارد” وخدمات معالجة المدفوعات العالمية مثل First Data, وعملاقة التجارة الإلكترونية لدعم الإطلاق.

تسعى الشركة إلى جمع استثمارات تصل قيمتها إلى مليار دولار من هذه الشركات و من أجل ضمان الحصول على دعمها و دعم العملة المستقرة مرتبطة بشبكة المدفوعات.

إختيار الشركة لهذا الخيار هو من أجل إلغاء رسوم بطاقة الائتمان مثل رسوم “فيزا” و “ماستركارد”. وكذلك لتجنب تقلبات أسعار العملات الرقمية الأخرى مثل عملة البيتكوين (BTC) و عملة الايثيريوم (ETH).

تفكر الشركة في ربط العملة بمحرك الإعلانات الأساسي في منصة “فيسبوك” ومكافأة المستخدمين على عرض الإعلانات واستخدامها لشراء السلع, بطريقة مشابهة لنقاط الولاء.