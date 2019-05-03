صافي دخل مجموعة بورصة شيكاغو التجارية ينخفض بنسبة ١٧٪ في الربع الأول بعد تسجيل حجم تداول قياسي لعقود بيتكوين الآجلة في أبريل

تام شمس - الجمعة 3 مايو 2019 05:47 مساءً -

أعلنت سوق بورصة شيكاغو التجارية للمشتقات في الولايات المتحدة عن انخفاض صافي الدخل بنسبة ١٧٪ في الربع الأول من عام ٢٠١٩، وذلك وفقًا لما جاء في بيان صحفي صدر يوم ١ مايو.

وعلى الرغم من ارتفاع العائدات خلال فترة الثلاثة أشهر، فقد بلغت الأرباح ٤٩٧ مليون دولار، مقارنة مع ٥٩٩ مليون دولار في هذا الوقت من العام الماضي.

وقال تيري دوفي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية إن النتائج بلغت ثالث أعلى حجم فصلي في تاريخها "على الرغم من انخفاض مستويات التقلب في العديد من مجالات المنتجات".

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وقد بلغت إيرادات المجموعة مستويات قياسية في الربع الأول من عام ٢٠١٨، حيث ساعد التقلب في الأسواق على دفع التداول في أسواقها للعقود الآجلة.

وفي أبريل، ذكرت مجموعة بورصة شيكاغو التجارية أنها حققت مستويات قياسية من حجم التداول على عقود بيتكوين الآجلة - حيث حققت أعلى مستوى على الإطلاق عند ٢٢٥٤٢ عقدًا. وكان هذا يعادل ١١٢٧٠٠ بيتكوين، والذي يكافئ ٦٥٣ مليون دولار في وقت كتابة المقالة.

أطلقت مجموعة بورصة شيكاغو التجارية خدمة عقود بيتكوين الآجلة في ديسمبر ٢٠١٧ مباشرةً قبل بلوغ العملة ارتفاعها القياسي عند ٢٠ ألف دولار.