منصات تبادل العملات الرقمية تدرج عقود Bitfinex الآجلة بعد فضيحة 850 مليون دولار

وفقًا لما ذكرته Zirui Zhang ، رئيسة تطوير الأعمال في Neutral Project وهي عملة مستقرة تدعمها شركة Sequoia Capital ، شركة كبرى لرؤوس أموال المشاريع والتي تقدر بقيمة 1.4 تريليون دولار من القيمة السوقية ، إن بعض منصات تبادل العملات الرقمية في الصين أدرجت عقود شركة Bitfinex الآجلة.

في 30 أبريل ، ذكر موقع CCN الإخباري أن Dong Zhao ، المستثمر الملياردير في Bitfinex ، كشف عن خطة المنصة لإنشاء رمز قائم على التبادل بعد فضيحة Tether البالغة 900 مليون دولار.

ماهو العقد الآجل :

هو عقد يلزم المشتري بشراء أصل معين (أو البائع ببيع أصل معين) في تاريخ مستقبلي وبسعر محددين سلفا. وتحدد العقود الآجله بالتفصيل نوعية وكمية الأصول التي تم التعاقد عليها، والتي تكون إما سلعاً أساسية أو أدوات مالية. وغالبا ما تكون العقود الآجلةموحدة لتسهيل التجارة بها في الأسواق المالية.

في ذلك الوقت ، قالت Zhang إن بعض المستثمرين من الحيتان الكبار في آسيا خصصوا ما يقارب 300 مليون دولار من المخصصات لعملة Bitfinex.



في 25 أبريل رفع مكتب المدعي العام في نيويورك Letitia James دعوى ضد iFinex وهي الشركة التي تشرف على عملة Tether ومنصة تداول العملة الرقمية Bitfinex ، مشيرة الى سوء إدارة 900 مليون دولار من احتياطيات عملة Tether النقدية في محاولة للتستر على خسائرها البالغة 850 مليون دولار.



زعم المدعي العام أن Bitfinex أرسل 850 مليون دولار إلى “بنك” مقره بنما يسمى Crypto Capital لمعالجة المدفوعات لكنه فشل في استرداد الأموال.



فيما يلي نص الوثيقة الصادرة عن مكتب النائب العام:

”لقد توصلت تحقيقات الإدارة حول القضية إلى أن مشغلي منصة تداول العملات الرقمي Bitfinex ، والذين يتحكمون أيضًا في إدارة العملة الرقمية Tether – USDT ، قد اشتركوا في جريمة تستر وذلك لإخفاء الخسارة الواضحة البالغة 850 مليون دولار من أموال العملاء والشركات المشتركة المختلطة .



قالت Zhang إن بعض منصات تبادل العملات الرقمية الصغيرة الموجودة في الصين قد أدرجت بالفعل العقود الآجلة لعملة Bitfinex.

حيث ستقوم Bitfinex باستخدام الأموال غير المجمدة في المستقبل لإعادة شراء العملة التي لم تصدرها بعد ، وحرقها لزيادة قيمة ما لم يتم إصداره بعد .



عانت منصة العملات الرقمية الصغيرة على مدار الـ 17 شهرًا الماضية بسبب الانخفاض العام في حجم التداول الحقيقي ووجود لاعبين مهيمنين في هذا القطاع مثل منصة Binance و Coinbase و Kraken و Bitfinex التي تمثل غالبية حجم عملة بتكوين .

قد تعتبر بعض المنصات أن الإطلاق المحتمل لعملة Bitfinex يمثل فرصة لتوليد قوة جذب على المدى القريب ، على افتراض أن قضية محكمة Bitfinex قد تستمر لسنوات قبل التوصل إلى تسوية.

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في البداية ، عندما ظهرت فضيحة Tether في أواخر شهر أبريل ، تحطّم سعر البيتكوين بعنف شديد في معظم الأسواق الرئيسية ، وانخفض إلى ما يصل إلى 5،089 دولار في Coinbase.

سعر البيتكوين بحوالي 7 بالمائة بعد فضيحة Tether (المصدر: coinmarketcap.com)



مرة اخرى تعافى سعر البيتكوين إلى 5،351 دولار ، مما يدل على زخم قوي إلى حد ما في الأسبوع الماضي.



على الرغم من أن العملات المستقرة الأخرى مثل Circle USD USD و Paxos ‘PAX يتم تداولها بدلا عن Tether عند حوالي 1.02 دولار ، إلا أن عمليات البيع المكثفة Tether التي توقعها العديد من المستثمرين لم تحدث.



“السوق لا يهتم قط” هذا ما قاله أحد التجار الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية الموضوع لصحيفة وول ستريت جورنال:

“هذا المجتمع لديه تسامح كبير تجاه الألم”.



ولكن ، أعرب بعض الخبراء عن قلقهم بشأن حجم القضية وما يمكن أن تتطور إليه القضية في المستقبل.



قال Preston Byrne، المحامي من Byrne & Storm, P.C شركة المحاماة ومقرها هارتفورد :





من وجهة نظري ، سوف تتحول هذه الحالة إلى التدخل التنظيمي الأكثر أهمية في مجال العملات الرقمية ،في أي مكان في العالم خلال السنوات الثلاث الماضية.

المصدر :CCN.com

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