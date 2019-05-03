لماذا اختار عملاق التجارة الإلكترونية “امازون” استخدام شبكة الايثيريوم؟

أعلن عملاق التجارة الإلكترونية “امازون” عن أداة تسمح للمستخدمين بإنشاء والتحكم في شبكة بلوكشين عن طريق شبكة الايثريوم.

لماذا اختارت “أمازون” شبكة الايثيريوم؟

سبب اختيار شركة عملاق التجارة الإلكترونية لـ شبكة الايثريوم يعود كون هذه الأخيرة تعمل على تطوير أداة Hyperledger Fabric ومن المتوقع أن تنتهي من تطويرها هذا الصيف، هذه الأداة ذاتها هي التي ستعتمدها امازون في إعداد وإدارة شبكة بلوكشين واتاحتها للمستخدمين للتطوير عليها وامكانية التحكم الكامل بالشبكة ببضع نقرات فقط..

خدمات الويب من أمازون AWS تعد واحدة من أكبر الخدمات في مجال الحوسبة السحابية وتعتمدها العديد من الشركات على نطلق واسع في العالم، مثل شركة آبل التي تدفع 30 مليون دولار شهريا نظير هاته الخدمة.

اعتماد شركة عملاقة مثل امازون على شبكة الايثريوم من شأنه أن يساهم في زيادة تكيف الايثريوم وتوسعه بشكل أكبر.

والعديد من التقارير تشير إلى أن شبكة الايثريوم مثلها مثل القطار الذي لا يمكن ايقافه.

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إذ أن شبكة الايثريوم في توسع مستمر ومن المتوقع أن نرى AWS تبدأ في الاعتماد عليها ابتداء من هذا الصيف.

الأمر الذي يعد إيجابي وقد تنعكس آثاره عن عملة الايثريوم التي تحتل المرتبة الثانية كأكبر عملة رقمية مشفرة من ناحية القيمة السوقية بعد عملة البيتكوين.

تقدر عملة الايثريوم ETH في الوقت الحالي بـ163 دولار بمؤشر أخضر بنسبة 1.30% وبقيمة سوقية اجمالية تقدر بـ17.3 مليار دولار.

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