أفضل 5 شركات فوركس تدعم تداول العملات الرقمية

نجحت العملات الرقمية في إجتذاب الكثير من المستثمرين والمضاربين من الأسواق العالمية وسحب البساط من تحت أسواق المال التقليدية التي تعاني حالة من السكون النسبي، ودفعتهم لغوض غمار هذا العالم الذي شكّل ملاذاً استثمارياً مكّن الكثيرين من تحقيق الكثير من الأرباح.

وعلى الرغم من أن هذه السوق الوليدة توفر فرصاً رائعة، إلا أنها قد جلبت معها الكثير من الشركات ومنصات التداول التي قفزت على هذا المجال على وجه السرعة دون مراعاتها معايير الجودة المطلوبة وافتقارها لعدد من المميزات التي تحظى بها العديد من منصات الفوركس الرائدة.

ونظراً لتوفير عدد من شركات الفوركس على بعض الميزات الحصرية التي تجعل عملية التداول أكثر فعالية، سنقوم في هذا المقال بذكر 5 من أهم شركات الفوركس التي تدعم تداول العملات الرقمية إلى جانب العملات الأجنبية والأصول المالية برسوم قليلة وميزات ليست متوفرة على أشهر منصات التداول الرقمية الأخرى.

ونبدأ تنازليا من المرتبة الخامسة وننتهي إلى المرتبة الأولى.

المرتبة الخامسة: IcMarkets

تدعم منصة IcMarkets تداول عدد من العملات الرقمية وهي: Bitcoin و Ethereum و Litecoin و Ripple XRP و DASH و EOS و PeerCoin إلى جانب العملات الأجنبية (الفوركس).

تأسست الشركة في سيدني بأستراليا في العام 2007، والشركة التي تقف خلف علامة IC MARKETS التجارية هي International Capital Markets Pty Ltd والتي تحمل رخصة من هيئة الخدمات المالية الأسترالية وتخضع لتنظيم هيئة الأوراق المالية والإستثمارات الأسترالية (ASIC) و تمتلك International Capital Markets ترخيصًا للخدمات المالية الأسترالية (AFSL) لتنفيذ أعمال الخدمات المالية في أستراليا، والتي تقتصر على الخدمات المالية التي تغطيها.

مميزات شركة icmarkets:

منظمة من قبل هيئة ASIC

فروقات أسعار منخفضة

توفر مستويات رافعة مالية عالية، ولديها رافعة مالية تصل إلى 1:500

تتمتع بمجموعة متنوعة من طرق السحب والإيداع.

تدعم تداول العملات، الذهب، النفط، المؤشرات وعدد من العملات الرقمية.

تنفيذ سريع للمعاملات

خدمة دعم عربي

إمكانية التدوال بإستخدام الاكسبيرتات ، والهيدج والاسكالبنج.

السلبيات:

دعم المنصة ليس قوياً بالشكل المطلوب

لا تدعم أنظمة التشغيل المتعددة

لا تدعم الكثير من الأدوات المالية

واجهة الموقع لا تبدو رائعة جداً

الخلاصة: تعتبر icmarkets منصة متوسطة الجودة، وتدعم تداول عدد من العملات الرقمية مع رافعة مالية وتتميز بتوفر إمكانية السكالبينغ (الربح من الصفقات السريعة وفروقات الأسعار الصغيرة).

المرتبة الرابعة: Markets.com

وهي شركة رائدة في مجال تداول العملات الأجنبية والعقود مقابل الفروقات، وتتيح لعملائها التداول في العملات والسلع والمؤشرات وتدعم تداول عدد من العملات الرقمية بما في ذلك Bitcoin و Ethereum و Litecoin و Ripple XRP و Bitcoin Cash.

وتوفر Markets.com إمكانية الوصول إلى أكثر من 2،000 أداة مالية، تأسست في عام 2006 في قبرص وتدار من قبلSafecap Investment المحدودة، و هي شركة خدمات مالية مرخصة من قبل لجنة الأوراق المالية و البورصة القبرصية (CySEC) وحاصلة على ترخيص هيئة الأوراق المالية و الإستثمار الأسترالية (ASIC) للعمل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

الإيجابيات :

حسابات تداول إسلامية

تداول أكثر من 2،000 أداة مالية بما في ذلك عدد من العملات الرقمية

رافعة مالية تصل إلى 300: 1

دعم فني عربي مختص ومتوفر على مدار الساعة

تدعم الهواتف المحمولة حيث لديها تطبيق IOS و Android

السلبيات :

الترخيص مسجل باسم الشركة التي تدير المنصة وليس باسم المنصة، ومع ذلك فان المنصة سمعتها جيدة ومتفانية في خدمة عملائها.

بشكل عام، فان جودة الخدمات المقدمة من Markets.com جيدة، ويتم تنفيذ التداولات بفعالية وخدمة المتعاملين فورية.

المرتبة الثالثة: Plus500

plus500 وهي شركة مسجلة في المملكة المتحدة حيث يقع مقرها الرئيسي في لندن. وهي مرخصة رسمياً وتخضع لأنظمة سلطة السلوك المالي في المملكة المتحدة، وتعمل بشكل قانوني وتخضع لمراقبة دولية من قبل سلطة الإجراءات المالية (FCA).

كما يتوفر موقع الشركة بـ 31 لغة مختلفة في ما يزيد عن 30 نطاقًا مختلفًا. وتدعم المنصة تداول عدد من العملات الرقمية الرائدة مثل: Bitcoin و Ethereum و Litecoin و Ripple XRP و Stellar و NEO و Monero.

كما تعمل هذه الشركة في الإستثمار في مجال أسواق المال بكل فروعه بدءاً من تجارة العملات الأجنبية ومرورا بالتداول على الأسهم العالمية ومرورا بالإستثمار في أسواق المؤشرات والسندات وصناديق الإستثمار إلى تداول العملات الرقمية.

ومن أهم ما يُميّز هذه الشركة:

تعمل من سنوات طويلة ولهذا تملك الخبرة والمهارة في مساعدة المستثمرين في الدخول في صفقات مربحة.

تعمل من خلال تصاريح موثقة ومعتمدة، وتطبق كافة معايير الشفافية والنزاهة.

تملك منصة تداول في غاية السهولة والبساطة في التسجيل وإجراء عمليات التداول.

خدمة عملاء متوفرة وبعدة لغات عالمية.

تقدم حساب تجريبي غير محدد المدة، كما تُقدم حساب مصغر يتناسب مع صغار المستثمرين وحديثي العهد بالتداول.

وبالرغم من توفر الشركة على هذه المميزات إلا أن لديها بعض العيوب وهي:

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عدم وجود خدمة الدردشة المباشرة.

منصة التداول غير متوفرة على صفحة الويب.

عدم إمكانية إعطاء أوامر البيع عن طريق الهاتف.

تم تأسيس هذه الشركة في اسرائيل ما يجعلها مكروهة لدى المسثمرين العرب.

الخلاصة: تعتبر شركة Plus500 من أفضل الشركات التي تدعم تداول العملات الرقمية إلى جانب تجارة العملات الأجنبية، وهي تعمل منذ عدة سنوات وتملك الخبرة في إدارة العقود والصفقات، وتعمل الشركة بشكل قانوني مرخص من هيئة الـ (FCA) ما يجعلها تطبق كافة معايير النزاهة والمصداقية في العمل.

المرتبة الثانية: Forex Time FXTM

FXTM هي شركة فوركس تدعم تداول بعض العملات الرقمية، ومقرها قبرص تأسست عام 2012 وتقدم لعملائها أيضاً إمكانية التداول الفوركس ، الأسهم ، السلع ، المؤشرات وهي شركة حديثة النشأة حيث تأسست منذ 6 سنوات فقط .

والشركة مرخصة من جهتين رئيسيتين حيث أنها مرخصة من ترخيص الهيئة القبرصية للأوراق المالية CYSEC وهو ترخيص متوسط ومرخصة أيضا من الهيئة المالية الدولية لجزيرة بليز IFSC وهو ترخيص ضعيف نوعا ما.

والموقع الرسمي للشركة يدعم الكثير من اللغات ومن ضمنهم العربية ويوجد 3 أنواع من الحسابات التداول ويوجد أكثر من 50 زوج للتداول ويوجد حسابات اسلامية خالية من الربا وتتوافر لديها منصة التداول MT4 فقط وتقريبا يوجد جميع طرق السحب و الإيداع .

تتميز شركة FXTM عن غيرها من شركات الوساطة بعدة مميزات من أهمها ما يلي:

توفر العديد من الحسابات المختلفة بحيث ترضي كافة المتداولين حسب خبراتهم واستثماراتهم.

سرعة تنفيذ عالية وفرق سعر منخفض.

توفر منصة تداول عالية الجودة والتطور لإجراء عمليات تداول سريعة وفورية.

خدمة عملاء رائعة متوفرة طوال الأوقات وبالعديد من اللغات العالمية.

تعتمد الكثير من خيارات الإيداع والسحب للوفاء بمتطلبات أعضائها.

تعتبر مركزا تعليمياً تقدم من خلاله الندوات والمؤتمرات التثقيفية لعملائها، وتقدم الكتيبات والنشرات التعليمية لهم.

عيوب شركة FXTM:

لا تقبل العملاء من الولايات المتحدة الأمريكية.

لاتدعم الحسابات الاسلامية.

تدعم ثلاثة عملات رقمية فقط.

الحد الأدنى للإيداع 500$.

خلاصة التقييم: شركة FXTM شركة متميزة تتمتع بكل مصداقية وشفافية عند القيام بالإستثمار من خلالها، تطبق أعلى معايير النزاهة في التداول، ولهذا قد منحت العديد من الجوائز تقديراً لمجهوداتها التي تبذلها لصالح أعضائها، ورغم أنها حديثة الإنشاء، نجحت في كسب الجوائز ولها موقع خاص عبر الإنترنت ويتميز بالروعة في القراءة والتصفح، فقد ساعدت هذه الشركة من سجل فيها في تحقيق الأرباح .

المرتبة الأولى: AvaTrade

تعتبر AvaTrade أحد أهم وأفضل المنصات في الأسواق المالية التي تدعم تداول العملات الرقمية، وهي شركة حائزة على عدد من الأوسمة والجوائز التي تبرز مركزها المميز كموفر خدمات التداول في الأسواق المالية المختلفة يمكنك مشاهدة هذه الأوسمة والجوائز من هنا.

وتتيح المنصة إستخدام رافعة مالية تصل إلى 1:400 لتداول العملات الرقمية وهو الأمر الذي لا توفره المنصات الرقمية الأخرى، وتوفر المنصة تداول خمسة من العملات الأولى في السوق وهي: Bitcoin و Ethereum و Litecoin و Ripple XRP و Bitcoin Cash.

وإلى جانب تداول العملات الرقمية، تدعم AvaTrade أكثر تداول أكثر من 200 أداة مالية في أسواق المال العالمية بكل فروعها من تجارة العملات الأجنبية والأسهم وأسواق المؤشرات وصناديق الإستثمار والسلع وما الى ذلك.

عن الشركة

يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة دبلن إيرلندا، ولديها مكاتب في العديد من بلدان العالم. وتخضع الشركة للوائح التنظيم والترخيص التي تحمي مستخدمي المنصة، حيث تخضع شركة افاتريد للوائح تنظيم وترخيص في الإتحاد الأوروبي من طرف البنك المركزي الأيرلندي، ومن طرف هيئة الأوراق المالية و الإستثمار الأسترالية (ASIC)، بالإضافة إلى ترخيص وكالة الخدمات المالية (FSA)، وهيئة العقود الآجلة المالية، وهيئة أسواق العقود المستقبلية.

وتقدم الشركة خدماتها للمتداولين في كل دول العالم بإستثناء الولايات المتحدة وبلجيكا ونيوزيلندا. وتتمركز أقوي أسواقها في الإتحاد الأوروبي والشرق الأوسط وآسيا.

منذ أن تأسست عام 2006، شقت آفاتريد طريقها وأثبتت مكانتها كشركة رائدة في تغيير التداول على شبكة الإنترنت من خلال توفير بيئة تداولية موثوقة وموجهة للمستخدم ومبنية على أكثر المنصات تقدماً ومدعومة بمؤسسات مالية قوية. وحققت المنصة النتائج التي تتحدث عن مركزها المميز – حيث يوجد في آفاتريد حالياً 200,000 متداول مسجل من جميع أنحاء العالم ينفذون أكثر من 2 مليون حركة تداول كل شهر.

ما المميزات التي تقدمها AvaTrade ؟

توفر المنصة الدعم لمختلف أنظمة التشغيل، حيث يمكنك القيام بالتداول من أي مكان.

تتميز المنصة بواجهة سهلة جداً وصديقة للمستخدم تسهل عليك إدارة صفقاتك بكل سلاسة.

تدعم المنصة إستخدام رافعية مالية في تداول العملات الرقمية تصل إلى 400 x وهو الأمر الذي لاتوفره أغلب المنصات.

رسوم التداول على المنصة قليلة وفروقات الأسعار (سبريد) قليل.

تنفيذ سريع وسيولة عالية وامكانية السكالبينغ.

توفر المنصة خاصية السحب السريع للأرباح.

تتميز الشركة بتكنولوجيا مبتكرة وتوفر أحدث مميزات التداول.

توفر AvaTrade أفضل المصادر التعليمية من أجل تجربة أفضل بالإضافة إلى توفر جلسات تدريب فردية مع مدير

حساب خاص بك.

حساب خاص بك. تتميز المنصة بتوفر خدمة دعم العملاء رائعة على مدار 24 ساعة، وذلك عن طريق البريد الإلكتروني أو الهاتف أو الدردشة المباشرة.

تتميز المنصة بالأمان العالي ما يجعلها حصناً منيعاً ضد الإختراقات الأمنية التي قد تتعرض لها منصات التداول الرقمية.

تخضع الشركة لمتطلبات الإمتثال الصارمة بشأن كيفية التعامل مع أموال العملاء والأمان والتقارير المالية.

تمتلك AvaTrade موقع رسمي عبر الانترنت وهو موقع يمتاز بسهولة تصفحه ومرتب لدرجة عالية، كما أن عملية التسجيل والعضوية في الشركة تكون من خلال خطوات بسيطة وسهلة للغاية.

بإمكانك الآن البدء بتجربة الميزات الرائعة للمنصة،أربعة خطوات فقط للبدء وفتح حساب مع AvaTrade:

من الصفحة الرئيسية على الموقع، انقر فوق”سجل الآن” لإنشاء حساب حقيقي أو اختر “جرب حسابنا المجاني” إذا كنت ترغب بإنشاء حساب تجريبي. املأ اسمك وعنوان بريدك الإلكتروني ، واختر إما حساباً فردياً أو مشتركاً وانقر فوق إنشاء حساب. قم بملء واستكمال نموذج التسجيل والتحقق من حسابك. يمكنك الآن القيام بتمويل حسابك وبدء التداول. كما يمكنك إتقان المنصة بسهولة بعد مشاهدة فيديوهات المنصة التعليمية القصيرة.

ملاحظة: إن تداول العملات الرقمية على منصات الفوركس يتم تنفيذه كـ عقود ولا يخول لك سحب عملاتك الرقمية من المنصة مثل بايننس.

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المصدر: الخليج 365

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