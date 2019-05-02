كوين بيز واليت تضيف الدعم لدوجكوين إلى تطبيق المحفظة

تام شمس - الخميس 2 مايو 2019 11:51 مساءً - أضافت بورصة العملات المشفرة الأمريكية الرائدة "كوين بيز" دعمًا لدوجكوين (DOGE) إلى خدمة محفظة العملات المشفرة الخاصة بها "كوين بيز واليت"، وفقًا لإعلان نُشر يوم ١ مايو.

وينص الإعلان على أنه يمكن للمستخدمين الآن تخزين دوجكوين مباشرة في تطبيق كوين بيز واليت. وقد انضمت العملة إلى عملات رقمية أخرى - وهي بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) وبيتكوين كاش (BCH) وإيثريوم كلاسيك (ETC) وريبل (XRP) وستيلر لومينز (XLM) - مدعومة بالفعل من قبل المحفظة. وتدعم المحفظة أيضًا شبكة اختبار دوجكوين.

تم اختراع دوجكوين مبدئيًا في عام ٢٠١٣ كعملة مزحة، حيث يتميز شعارها بشبه ميم ساخر لكلب مستند إلى كلب ياباني من نوع شيبا إينو. وقد اخترع المنشئ جاكسون بالمر التوكن المزعوم للسخرية من الضجيج المحيط بالعملات المشفرة في وادي السيليكون في ذلك الوقت.

وفي سبتمبر الماضي، طلب الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس وتيسلا "إلون ماسك" من بالمر مساعدته على مكافحة المحتالين "المزعجين" للعملات المشفرة على تويتر. وردًا على ذلك، أرسل بالمر لمسك نصًا يزعم فيه أنه يمكن أن يساعد في مكافحة المشكلة.

وفي وقت كتابة المقالة، تعد دوجكوين العملة السابعة والعشرين الأكبر على عملة كوين ماركت كاب من حيث القيمة السوقية. يتم تداول العملة في الوقت الحالي عند ٠,٠٠٢ دولار، بعد أن كسبت ٣,٢٪ على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية. وتبلغ القيمة السوقية لدوجكوين حوالي ٣٠٩ ملايين دولار، بينما يبلغ حجم التداول اليومي لها حوالي ٣٣,٨ مليون دولار.