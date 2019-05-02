مشروع بلوكتشين الزراعي المدعوم من ميديتشي الآن قيد الاستخدام في المكسيك

تام شمس - الخميس 2 مايو 2019 11:51 مساءً -

قام مشروع بلوكتشين الزراعي التابع لشركة ميديتشي "غراين تشين" بالتعاون مع ولاية تاماوليباس المكسيكية لتوسيع خدمة تتبع الحبوب في البلاد، وذلك حسبما أفادت فوربس يوم ٢ مايو.

ووفقًا للتقرير، تستخدم حكومة تاماوليباس الآن برنامج غراين تشين لتتبع الحبوب الرئيسية مثل السرغوم وفول الصويا والذرة.

ومن المتوقع أن يؤدي تطبيق أدوات التعقب المدعومة ببلوكتشين في غراين تشين إلى تحقيق مزيد من الشفافية في سلسلة إمداد الحبوب عن طريق أتمتة سجلات البيانات وتوفير المزيد من الوضوح للطريقة التي يتم بها تتبع الحبوب من الحقل إلى السوق النهائي.

Advertisements

ويمكن لبرنامج غراين تشين التحقق من صحة الحبوب وتحديد مصدرها. بالإضافة إلى تقنية إنترنت الأشياء (IoT)، يزعم أن تطبيق تقنية بلوكتشين سيوفر تتبعًا أكثر دقة للبيانات وموثوقية السلعة، بالإضافة إلى تسريع العمليات المختلفة. وقال لويس ماسياس الرئيس التنفيذي لشركة غراين تشين إن برنامج الشركة سيحسن إلى حد كبير أوقات تسوية الحبوب.

وقد تم تأسيس نظام التسوية المالية لشركة غراين تشين في عام ٢٠٠٣، ويسمح للمنتجين والمشترين والبائعين باستخدام العقود الذكية في عمليات معاملات الحبوب. في أواخر عام ٢٠١٨، اشترت شركة بلوكتشين الرأسمالية المملوكة لشركة أوفرستوك "ميديتشي فنتشرز" ٢,٥ مليون دولار من الأسهم في غراين تشين، وحصلت على ١٠٪ من الشركة.

في وقت سابق اليوم، أفاد كوينتيليغراف أن منظمة المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) تعاونت مع أكثر من ١٠٠ من قادة سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية العالمية لتوحيد تطبيقات بلوكتشين في هذه الصناعة.