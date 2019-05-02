داعش تستخدم Bitcoin لتمويل تفجيراتها المروعة في سيريلانكا

لعبت بيتكوين دوراً في تنظيم عملية التفجير الانتحارية التي تبنتها داعش في عيد الفصح يوم الأحد في سريلانكا والتي أسفرت عن مقتل 253 مدنياً ، وفقًا لما ذكرته وكالة “Whitestream” .

وكشفت الوكالة أن تنظيم الدولة الاسلامية داعش ISIS استخدمت بوابة الدفع CoinPayments المستندة إلى كندا لتحويل عملات البيتكوين إلى النقود الورقية وقد حددت الشركة معاملات واسعة النطاق بين المحافظ التي استخدمها ISIS لجمع التبرعات وحسابات البيتكوين التي تحتفظ بها CoinPayments.

وجدت وكالة Whitestream أن الأرصدة في محفظة شركة الدفع ارتفعت من 500،000 دولار إلى 4.5 مليون دولار قبل يوم واحد فقط من هجمات عيد الفصح وأضافت الشركة أن أرصدة CoinPayments تراجعت إلى 500000 دولار مباشرة بعد وقوع الهجمات المميتة.

وقد اعترفت شركة الدفع المعنية بأنها عالجت معاملات كبيرة الحجم ومع ذلك ، نفى أن يكون لديه أي معرفة حول روابط الأموال مع الجماعات الإرهابية .

صرحت Whitestream :

اعترفت CoinPayments بأن محفظتهم كانت متورطة نوعا ما ، لكنها أنكرت تمام ان يكون لها ارتباط مباشر بـ ISIS ومن المحتمل أن الشركة ليست على دراية باستخدام محافظهم ، ربما لأن تنظيم الدولة الاسلامية ISIS يستخدم شركات أخرى لتحويل الأموال”.

أكدت Whitestream ، التي أسسها Itsik Levy و Uri Bornstein ، أنها كانت تراقب محافظ البيتكوين المرتبطة بـ ISIS خلال العامين الماضيين وقد عززت الشركة في نهاية المطاف تركيزها على محفظة بيتكوين واحدة كانت تتلقى تبرعات بنشاط خلال فترات مختلفة .

نجحت Whitestream في التحقق من اثنين من المعاملات التي نشأت من عنوان محفظة بيتكوين المدرجة على موقع لجمع التبرعات ISIS.

قال ليفي إنهم كانوا قادرين على تتبع المعاملات مرة أخرى إلى CoinPayments ، مما يشير إلى أن شركة معالجة المدفوعات عن علم أي أنها كانت تسهل حملة تمويل داعش ISIS .

“نحن نفترض أن المنظمة الإرهابية ربما تمتلك العديد من عناوين البيتكوين من خلال CoinPayments ، مع كل تبرع يتم إرساله إلى عنوان مختلف” Advertisements

قال Levy :

“في اليوم السابق للهجمات الإرهابية لسريلانكا حددنا معاملتين كبيرتين نسبيًا في هذا العنوان من خلال عملات بيتكوين تبلغ قيمتها نحو 9800 دولار”.

عينت Whitestream في فبراير CoinPayments لتسهيل حملات التبرع الممكّنة من البيتكوين لحركة حماس ، وهي جماعة أصولية سنية إسلامية مقرها فلسطين وفي الوقت نفسه ، تعتقد الشركة أن شركات الدفع والصرافة القائمة على العملة الرقمية تعمل في بيئة غير منظمة إلى حد كبير كان ذلك يسهل على المنظمات الإرهابية استغلالها لتمويل هجماتها في جميع أنحاء العالم.

المصدر :CCN.com

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