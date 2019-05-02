CoinMarketCap تتجه نحو حذف بيانات منصات التداول التي لا تقدم لها المعلومات ‏اللازمة

موقع CoinMarketCap يعد واحد من المواقع المرجعية لمعرفة أسعار العملات الرقمية المشفرة وتقريبا جميع ما ينشط في مجال العملات الرقمية المشفرة يكون قد أطلع عليه.

يقدم الموقع احصائيات متكاملة حول العملات الرقمية المشفرة وترتيبها وأسعارها وقيمتها السوقية.

بالاضافة إلى تقديم معلومات أيضا حول منصات تداول العملات الرقمية وقيمة ما تداوله بشكل يومي. وقد سبق لنا طرح موضوع حول الموقع تحت عنوان:

موقع CoinMarketCap‏ احتفل يوم أمس 1 مايو بمرور 6 سنوات منذ انشاءه معلنا عن جملة من التحديثات والتغيرات في طريقة عمله.

حيث تم الاعلان عن تحالف شفافية البيانات والاحصائيات والذي أنضمت له جملة من منصات التداول العالمية مثل:

Binance ، Bittrex، OKEx، Huobi، Liquid، UpBit، IDEX، OceanEX، Gate.io، KuCoin، HitBTC ‎ و Bitfinex.

مقالات ذات صلة Advertisements

مع تأكيد انضمام منصات أخرى في وقت لاحق.

كما طلبت منصة CoinMarketCap من منصات التداول بأن تزودها بالمعلومات اللازمة من خلال التصريح لإضافة برمجية API تقوم بسحب المعلومات اللازمة والصحيحة لإدراجها في المنصة.

وأن أي منصة لا تصادق على هاته العملية فلن يتم اضافة أي معلومات احصائية تخصها وسيتم إزالتها من الموقع.

هذا وقررت CoinMarketCap إمهال منصات التداول 45 يوم من تاريخ النشر (1 مايو) للاستجابة لماهو مطلوب منها.

على أن يظهر تأثير التحديث الجديد ابتداء من 14 يونيو المقبل.

وكانت المنصة قد تعرضت لعدة انتقادات في وقت سابق واتهامها بالتلاعب بالأرقام والاحصائيات، لتعلن عن جملة من التحديثات الأكثر شفافية ومصداقية من ذي قبل.