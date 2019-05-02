شراكة جديدة بين مشروع “Qtum” و “جوجل” لإطلاق أدوات تطوير البلوكشين

تم الكشف عن قبول مشروع “Qtum” كشريك في منصة “Google Cloud” لتطوير مجموعة من الأدوات المجانية المصممة لتزويد المطورين والمستخدمين الغير تقنيين بطريقة بسيطة وفعالة من حيث التكلفة لإطلاق العقود الذكية والبناء على بلوكشين “Qtum”.

وفي تدوينة فريق عمل مشروع “Qtum” تم التطرق إلى أن “Google Cloud” هي الشريك المثالي لمساعدة المنصة في جعل النظام البيئي للبلوكشين أبسط وأكثر سهولة. في السابق, كان المساهمة في النظام البيئي للبلوكشين عبارة عن عملية معقدة, ولكن الآن تقدم شبكة Qtum مجموعة من الأدوات المفيدة لجعل العملية أسرع وأسهل.”

مجموعة الأدوات الجديدة

ستتوفر الأدوات الجديدة التي سيتم إطلاقها على “Google Cloud” من خلال محرك بحث حساب Qtum. ويتيح المحرك الحوسية لأي شخص يريد تشغيل بيئة مطور كاملة على شبكة “Qtum” والبدء في التطوير مجاناً في غضون ثوانٍ.

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في السابق, كان على المطورين تحديد الأدوات اللازمة بأنفسهم للتطوير على كتل Qtum أو لتطوير التطبيقات اللامركزية (dApps).

ومع ذلك, أصبح بإمكانك المستخدمين الآن الوصول إلى مجموعة الأدوات اللازمة لإنشاء التطبيقات اللامركزية (dApps), أو تشغيل كتل كاملة, أو القيام بعملية إنقسام “فورك” على منصة “Google Cloud”.

وقد خلص فريق عمل “Qtum” إلى أنه “بفضل التكنولوجيا التي يسهل الوصول إليها, نأمل في توسيع مجتمع “Qtum” ليشمل أشخاصاً يتمتعون بمجموعة واسعة من الخبرات المتعددة لإستخدام شبكتنا بشكل يومي.”