ضياع 1.2 مليار دولار من العملات الرقمية المشفرة بسبب عمليات الاحتيال في الربع الأول من ‏سنة 2019

البيتكوين والعملات الرقمية المشفرة من الوسائل المالية الحديثة التي ينظر إليها العديد من المحللين الاقتصاديين أنها مستقبل المال.

إلا أن العديد من الحكومات ومؤسساتها مازالت تنظر إليها بعين الريب لما يصحب هاته العملات الرقمية المشفرة من مخاطر وتهديدات أمنية خاصة في ظل غياب الوعي والثقافة تجاه طريقة عملها.

أشارت شركة Cipher Trace وهي شركة تقنية تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقرا لها وتنشط في مجال مكافحة غسيل الأموال المتعلق بالعملات الرقمية المشفرة والتحقيق في التهديدات المصاحبة لتقنية البلوك تشين في تقرير صادر مؤخرا لها بأن قيمة ما تم سرقته وضياعه من العملات الرقمية المشفرة في الربع الأول من سنة 2019 تعدى المليار دولار، بالضبط 1.2 مليار دولار.

يتخلل هاته القيمة ضياع مبلغ 190 مليون دولار من منصة التداول QuadrigaCX بعد الوفاة المفاجئة لمديرها التنفيذي “Gerald Cotten” الوحيد الذي لديه مفتاح الوصول للمحفظة الباردة لأموال المنصة، الأمر الذي فتح جدلا واسعا في وقت سابق حول ما إذا كان موت حقيقي أو احتيال بهدف سرقة أموال المستخدمين.

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في ذات السياق صرح المدير التنفيذي لشركة Cipher Trace حول عمليات الاحتيال للمصدر بما يلي:

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جرائم الكريتو أضحت أسوء من ذي قبل بسبب ضعف التنظيمات والقوانين الدولية فأوروبا لم تضع تنظيمات واضحة وكافية لحد الساعة في التعامل مع العملات الرقمية المشفرة الأمر الذي ساهم بشكل مباشر في زيادة وتيرة الاحتيال.

بالنسبة لقيمة ما تم سرقته واختلاسه من منصات التداول فقدر بـ 356 مليون دولار

بينما قدرت قيمة ما تم سرقته خارج منصات التداول بـ851 مليون دولار حسب تقرير Cipher Trace.

وفي إشارة لذات التقرير فإن هناك نمو عالمي في استخدام البيتكوين وباقي العملات الرقمية المشفرة بزيادة تقدر بنسبة 46% وأغلبها متعلق بالتحويلات خارج الحدود.

العملات الرقمية المشفرة وبنموها المتزايد يوم بعد يوم هل ستكون نعمة أم نقمة على الاقتصاد العالمي الذي باتت تهدده هاته العملات الجديدة بشكل تصاعدي.