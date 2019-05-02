المدير التنفيذي لـ منصة بينانس يلمح حول طرح عملة رقمية ثابتة مستقبلا

تفاعل المدير التنفيذي لمنصة بينانس مع أحد مستخدمي تويتر الذي اقترح على شركة بينانس التي تعد واحدة من أعمدة صناعة العملات المشفرة أن تطرح عملة رقمية ثابتة بديلة للدولار الرقمي (USDT).

حيث اقترح المستخدم “CryptosBatman” على شركة بينانس ما يلي:

“في حالة ما إذا قررت بينانس أن تطرح عملتها الثابتة، فستكون واحدة من أكبر العملات المشفرة الثابتة والتي ستزيد من استخدام شبكة بينانس بما في ذلك استخدام عملة BNB التابعة للمنصة.

حيث أن أغلب المنصات العالمية الأخرى كانت قد أطلقت بالفعل عملاتها الثابتة.”

فيما جاء رد السيد “Changpeng Zhao” المدير التنفيذي لـ منصة بينانس على تويتر بالقول:

“احذر من الذي تتمناه.”

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من المعروف في عالم العملات الرقمية المشفرة بأن العملات المشفرة الثابتة هي عملات مستقرة في أسعارها وتكون مدعومة بالعملات النقدية التقليدية (الدولار، اليورو…) كمرجع لها ولا تتأثر بسعر البيتكوين كما أن مجال التأرجح الخاص بها قليل جدا أذ نجدها لا تفارق 1 من العملة المستندة عليها في عملها.

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وهناك العديد من الشركات والمنصات التداولية التي لديها عملات ثابتة مثل:

عملة USDC الثابتة التي أطلقتها منصة كوين بايس بالتعاون مع شركة Circle ونجد أيضا عملة جوميني الدولار التي ترعاها منصة التداول جوميني.

بالاضافة إلى عملة Tether الأكثر شهرة والتي تعد أكبر عملة ثابتة من حيث القيمة السوقية التي تقدر بـ2.8 مليار دولار حسب موقع coinmarketcap.

عملة Tether أطلقتها شركة Bitfinex تدور حولها العديد من الأخبار في الآونة الأخيرة نتيجة العجز المالي الحاصل لها والمقدر بـ850 مليون دولار، سبق وتطرقنا لبعض تفاصيل القضية من الروابط:

المدعي العام في نيويورك يتهم شركة التيثر (الدولار الرقمي) بخسارة 850 مليون دولار

منصة Bitfinex تخطط لإطلاق عملة رقمية خاصة بها عبر الـ (IEO)