مشغل أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة كوين فليب يؤجل إدراج العملة المستقرة تيثر

تام شمس - الأربعاء 1 مايو 2019 11:51 مساءً - قام مشغل أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة "كوين فليب" بتأجيل دعم عملة تيثر المستقرة (USDT). وقد أعلنت الشركة عن التطوير في تغريدة يوم ١ مايو.

وكانت كوين فليب قد كشفت مبدئيًا أنها ستبدأ في إدراج العملة المستقرة المدعومة من ترون في أكثر من ١٨٠ جهاز صراف آلي تابع لكوين فليب يوم ٣٠ أبريل. ومع ذلك، بعد حوالي ٢٤ ساعة نشرت كوين فليب تحديثًا، قائلة إنها أرجأت إدراج USDT "حتى وقت لاحق".

كما أشارت الشركة في التغريدة أنها ستستمر في العمل مع ترون لتزويد العملاء بخيار النقد إلى ترون.

وفي معرض تعليقه على قرار الشركة، صرح دانييل بولوتسكي الرئيس التنفيذي لشركة كوين فليب لكوينتيليغراف قائلًا:

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"الأولوية الأولى لكوين فليب هي التأكد من سلامة عملائنا، لذلك نركز دائمًا في توخي الحذر. ونحتاج إلى تأكيد كامل بأن USDT مستقرة، وأن تيثر وبيتفينكس ملتزمان تمامًا بالقانون الأمريكي. وآمل حقًا أن يكون هذا هو الحال".

وبالأمس، ذكر كوينتيليغراف أن زوي فيليبس من شركة المحاماة مورغان لويس قال إن ٧٤٪ من احتياطيات تيثر تحظى بدعم ١:١ من الدولار الأمريكي. ويعتبر الرقم أقل من الوعود السابقة التي قدمها المديرين التنفيذيين لتيثر، وتحديدًا أن كل توكن من USDT كان لديه دعم كامل من العملات الورقية.

وفي وقتٍ لاحق من ذلك اليوم، ردت تيثر على المزاعم، قائلة إن "ملفات المحكمة كانت مكتوبة بسوء نية ومليئة بادعاءات كاذبة، بما في ذلك "الخسارة" المزعومة بقيمة ٨٥٠ مليون دولار في كريبتو كابيتال." وقالت الشركة أيضًا إن "بيتفينكس وتيثر تلتزمان بمكافحة هذا التجاوز الجسيم الذي قام به مكتب المدعي العام في نيويورك ضد شركتين تعتبران من الشركات التي تريد الصالح العام وداعمين قويين لتطبيق القانون."