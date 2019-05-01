MaxiMine تتحمل مسؤولية الخسائر التي تكبدها المئات على منصة HitBTC المثيرة للجدل

إثر تقريرنا الأخير بشأن مستخدمي HitBTC الذين تفاجؤوا بمنعهم من سحب توكونات MXM الخاصة بهم من منصة التداول المذكورة و التي مقرها هونغ كونغ إذ لم تعد تسمح بتداول التوكن فقد أعلنت MaxiMine أنها ستقوم بتصحيح مشكلة العملات الرقمية المفقودة.

كتبت MaxiMine في موقعها الرسمي أنها “تتحمل المسؤولية” عن الخسائر و أنها بعد استعادة التوكونات التي أرسلوها إلى HitBTC سوف تقوم باستبدال التوكونات القديمة بالجديد بنفسها فيما يسمى بعملية Swap للعملة و هي عملية يتم فيها تغيير بروتوكول العملة القديمة و اسمها و تعويضها بأخرى جديدة تساويها من حيث القيمة .

بعد اتصالات حثيثة مع HitBTC ، تم الإتفاق على أن يتحمل فريق MXM مسؤولية المتداولين المتضررين في المنصة إثر عملية swap الأخيرة التي قمنا بها للعملة. و سترسل HitBTC توكونات MXM الجديدة مرة أخرى إلى فريق المشروع وسيتم إجراء المبادلة يدويًا.

تريد MaxiMine من المستخدمين الإتصال بهما عبر البريد الإلكتروني لكن من غير الواضح لماذا يجب على المستخدمين القيام بذلك فكما ذكرنا كانت عمليات النقل من HitBTC مرئية وواضحة للغاية في شبكة بلوكتشين Ethereum و التي تمت بعد أسابيع من تحويل التوكن إلى عقد جديد.

كان سعر MaxiMine (MXM) في ضائقة شديدة على مدار الأسبوع الماضي حيث كان يتراوح بين 4 و 6 سنتات بعيدًا عن أعلى مستوى له على الإطلاق و الذي تم الوصول إليه في وقت سابق من هذا العام و في هذه المرحلة سيكون على المتداولين إما انتظار ارتفاع آخر في الأسعار أو بيع عملاتهم بأقل بكثير مما قد يكونوا حصلوا عليه عندما تمت مبادلة العقود في البداية.

تأثر ما يقارب بضع مئات من المستخدمين بشكل عام و تواصل MXM التداول في الغالب على CoinBene مع وجود الغالبية العظمى من حجمها في السوق هناك و قد يكون الإهتمام بـ MXM قد انخفض بشدة نتيجة المشاكل التي حدثت أثناء تبادل العقود.

MaxiMine من جانبها ليست مسؤولة عن تصرفات HitBTC و يبدو أن هذه الأخيرة اختارت عدم تبني العقد الذكي الجديد في وظائف السحب الخاصة بها و تضيف MaxiMine أنها ستعالج المقايضات swap في أسرع وقت ممكن:

بمجرد استعادة فريق المشروع توكوناتنا من HitBTC والتحقق من جميع حامليها ، سيتم توزيع التوكونات الجديدة وفقًا لجميع المستخدمين المتأثرين. Advertisements

بينما يبدو أنهم يتخذون القرار الصحيح من خلال استرداد التوكونات المخصصة لمستخدميهم إلا أن HitBTC أعادت مرة أخرى عزل مجتمع بأكمله وجزءًا من قاعدة بيانات المستخدم الخاصة بهم و تتمتع البورصة بسمعة متنامية حول قيامها بذلك كثيرا حيث يشكك الكثيرون في شرعيتها بشكل عام و لم تستجب HitBTC أبدًا لطلبنا بالتعليق على المقالة السابقة و نحن لسنا متفاجئين من ذلك إذ تختار المنصة أيضًا عدم الرد على العديد من استفسارات العملاء.

و بالكاد يمر شهر بدون بعض الأخبار عن نشاط منصة التبادل المتقطع و العالم جاهز لبدائل أخرى لكنها بطيئة في القدوم.

إن تصرف المنصة المذكورة مثير للريبة بشكل كبير و قد حذر العديد من المستخدمين من التعامل معها و إثر الحادثة الأخيرة ستحتاج المنصة للكثير من الوقت كي تعيد ثقة المستخدمين بها.

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المصدر : www.ccn.com

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