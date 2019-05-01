البحرين تدخل عالم الكريبتو وتصدر تراخيص تجريبية لـ 15 مشروع كريبتو

الصندوق التجريبي (Sandbox)

أعلن مصرف البحرين المركزي (CBB) في وقت سابق عن اعتماده لثلاثين شركة في صندوق التنظيمي للحصول على تراخيص تجريبية, نصف هذه الشركات هي مشاريع تتعلق بالكريبتو بما في ذلك منصات التداول.

هذا العام, تمت الموافقة على أربع شركات, وثلاث منها (AT Payments Llc و Zpx Pte Ltd و Bitcove Bahrain) هي شركات تتعلق في خدمات الكريبتو. باالإضافة إلى ذلك فإن التقرير السنوي للبنك المركزي لعام 2018 الذي نشر في الأسبوع الماضي يوضح أنه تمت الموافقة على 27 شركة لإدخالها في الصندوق التنظيمي.

دولة البحرين صديقة للكريبتو

وفقاً لتقرير مصرف البحرين المركزي (CBB), حتى نهاية عام 2018, كانت 35 في المائة من الشركات المعتمدة في الصندوق التنظيمي للحصول على تراخيص تجريبية هي عبارة عن منصات لتداول العملات الرقمية. و 11 في المائة كانت تتعلق في خدمات الكريبتو مثل أجهزة الصراف الآلي أو إصدار عملات رقمية. عند تضمين الشركات الثلاث التي تمت الموافقة عليها هذا العام, فإن عدد شركات الكريبتو التي انضمت إلى الصندوق التنظيمي للحصول على التراخيص التجريبية يصل إلى 50 في المائة من إجمالي الشركات.

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ماهو الصندوق التنظيمي و التراخيص التجريبية؟

يسمح صندوق الرقابة التنظيمية في البحرين للشركات “باختبار حلولها المبتكر القائمة على تكنولوجيا التقنية المالية (فنتك) أو القطاع المالي بشكل عام.” ووفقاً لما ذكره مصرف البحرين المركزي (CBB), فإن التراخيص التجريبية قد تصل مدتها إلى تسعة أشهر بحد أقصى مع إمكانية التجديد لمدة ثلاثة أشهر إضافية. يجدر بالإشارة إلى أن شركة Tarabut Gateway, هي أول شركة أنهت مرحلة الصندوق التنظيمي وحصلت بنجاح على التأكيد المبدئي من مصرف البحرين المركزي (CBB) بموجب الإطار التنظيمي للخدمات المصرفية.

تحاول دولة البحرين جذب الشركات إلى بيئتها الصديقة للكريبتو. في شهر مارس الماضي, ذكر موقع Bitcoin.com أن مجلس البحرين للتنمية الاقتصادية دعا الشركات الهندية إلى الإنتقال إلى البحرين والاستفادة من الفرص التي توفرها البلاد.

يجدر بالإشارة إلى أن البنك المركزي البحريني أصدر مسودة حول توجيهات الخدمات المقدمة من قبل مشغلي أنظمة الكريبتو في 13 ديسمبر من العام الماضي. وأوضح البنك أنه يوفر إطاراً تنظيمياً للترخيص والإشراف على خدمات الكريبتو, وتم نشر القواعد النهائية لمجموعة الأنشطة ذات الصلة بالكريبتو في 25 فبراير.