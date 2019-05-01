إدارة أوستن للنقل تتعاون مع مؤسسة أيوتا لتطوير نظام إيكولوجي للتشغيل البيني

تام شمس - الأربعاء 1 مايو 2019 08:50 مساءً - أقام قسم النقل الحكومي في مدينة أوستن بتكساس شراكةً مع مؤسسة أيوتا غير الربحية لتطوير نظام إيكولوجي للنقل أكثر قابلية للتشغيل البيني. وقد أفاد حساب إدارة النقل بأوستن على تويتر بالشراكة يوم ٢٥ أبريل.

وتضمنت التغريدة رابطًا لحدث - جرى يوم ٢٩ أبريل - يضم دومينيك شيينر، المؤسس المشارك لمؤسسة أيوتا، وممثلي السلطات المحلية الذين يحددون نطاق الشراكة.

أثناء الاجتماع، وصف المتحدثون رؤاهم لنظام يمكن فيه لكل نظام انتقال أن يتفاعل مع نفس تطبيق الدفع وهوية رقمية واحدة. كما اقترح المتحدثون أيضًا أن هذا الحل يمكن تحقيقه باستخدام تقنية دفاتر السجلات الموزعة من أيوتا. حيث صرح شيينر بأن الطريقة الوحيدة للحصول على مثل هذا النظام التبادلي المفتوح والقيمة الاحتكارية هو الحصول على معيار مشترك معتمد على نطاق واسع.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف في وقت سابق من هذا الأسبوع، ستستخدم جاغوار لاند روفر لصناعة السيارات في المملكة المتحدة دفاتر السجلات الموزعة من أيوتا لمكافأة السائقين باستخدام عملة مشفرة للإبلاغ عن البيانات.

أيضًا، في منتصف أبريل، أعلنت شركة أيوتا وشركة إنترنت الأشياء Evrythng عن شراكة لدمج وتطبيق تقنيات دفاتر السجلات الموزعة وتقنيات إنترنت الأشياء لتوفير شفافية أكبر لسلاسل توريد السلع الاستهلاكية.