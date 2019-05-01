أين يتمركز تجار ومتداولو الكريبتو كرنسي؟

شراء وبيع العملات الرقمية المشفرة أو ما يعرف أيضا بتداول الكريبتو كرنسي أصبح ظاهرة عالمية بامتياز.

فبعد انخفاض الاقبال على تعدين العملات الرقمية المشفرة لما له من تكاليف أصبحت تقريبا مساوية لقيمة بيع العملات ما يعني عدم الجدوى الكافية للإستثمار مثلما كانت عليه في وقت سابق.

الأمر الذي جعل العديد من المهتمين بالعملات المشفرة يتوجهون لتداولها بدل من تعدينها.

المميز في تجارة وتداول الكريبتو كرنسي أنها غير مقيدة بسوق أو منطقة جغرافية محددة, كما لا تديرها أي بورصة مثلما تفعل البورصات العالمية للأوراق المالية (ناسداك، NYSE…).

إذ ان سوق الكريبتو كرنسي مفتوح ولا مركزي يعمل 24 ساعة على مدار الأسبوع. وبالعودة وللاجابة عن سؤال الموضوع:

ما هي قائمة الدول حسب عدد متداولي ومستثمري العملات الرقمية حول العالم؟

نُشرت دراسة قامت بها منصة DataLight توضح أماكن تواجد متداولو الكريبتو كرنسي عبر العالم والتي جاءت كما يلي:

الأرقام تم جمعها من خلال زوار أفضل 100 منصة عالمية لتداول الكريبتو كرنسي عبر العالم.

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وحسب ما يظهر في الصورة أعلاه فإن الولايات المتحدة الأمريكية تعتلي الصدارة بتواجد أكبر عدد من متداولي العملات الرقمية المشفرة بحوالي 22 مليون زائر شهري لمنصات التداول.

بينما حلت دولتين آسيويتين في المرتبة الثانية والثالثة هما كل من اليابان وكوريا الجنوبية.

وهو أمر بديهي لما تعرفه العملات الرقمية المشفرة من نشاط لافت في هاته الأسواق وتبني الحكومات هناك للعملات المشفرة ساهم في اهتمام المستخدمين بها والاقبال عليها.

وفي المرتبة الرابعة حلت المملكة المتحدة البريطانية بتعداد 4 مليون زائر شهري لمنصات تداول العملات الرقمية المشفرة.

ما يعني اهتمام واضح من سكان المملكة المتحدة البريطانية بالعملات المشفرة الذي يمكن أن يكون سببه امكانية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوروبي وبذلك إقبال المواطنين على بدائل مالية تتوافق مع ما هو آت مستقبلا، ويمكن أن نرى ارتفاع في هذه الأرقام مستقبلا.

بينما هناك دول صنعت المفاجأة باحتلالها مراكز متقدمة في الترتيب مثل: تركيا، اوكرانيا، المكسيك.

وذلك يعود للتقلبات المالية والاقتصادية في هذه الدول و تركيا خير شاهد حيث عانت تقلبات كبيرة في قيمة الليرة التركية.

وبذلك يسعى المستخدمين في هذه المناطق للبحث عن بدائل مالية مثل العملات المشفرة تمكنهم من تخزين قيمة عملاتهم الورقية الغير مستقرة.