منصة Bitfinex تخطط لإطلاق عملة رقمية خاصة بها عبر الـ (IEO)

ستمتلك منصة Bitfinex لتداول العملات الرقمية, عملة رقمية (توكن) خاصة بها قريباً حسب ما ذكر أحد مالكي أسهم الشركة وهو السيد “دونغ تشاو”.

“دونغ تشاو” هو أحد المتداولين المشهورين في الصين ويملك حصة أسهم في شركة Bitfinex أعلن عن خبر تحضير منصة Bitfinex لإطلاق عملة رقمية خاصة بها عن طريق عملية التمويل الجماعي الجديدة الـ IEO وذلك حسب الموقع الاخباري Weibo

مع عدم ذكر تاريخ محدد للإطلاق، كما أن تفاصيل المنصة الجديدة والعملة الرقمية غير واضحة بعد. إذن الأمور مازالت غامضة بعد حول المنصة الجديدة التي تريد شركة Bitfinex إطلاقها.

وإن تأكد الأمر فسيكون بمثابة محاولة الشركة التخلص من الهالة السلبية وتجديد صورتها خاصة بعد التهمة الأخيرة الموجهة لها من مكتب المدعي العامل في نيويورك الذي سبق وتحدثنا حول القضية بشيء من التفصيل:

المدعي العام في نيويورك يتهم شركة التيثر (الدولار الرقمي) بخسارة 850 مليون دولار

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أضاف السيد “دونغ تشاو” للمصدر مصرحا بأن طرح منصة Bitfinex لعملة رقمية خاصة بها سيسمح للمنصة توفير سيولة أفضل بالاضافة إلى تغطية العجز المالي الحالي المقدر بـ 850 مليون دولار.

أما عن طريقة توزيع التوكن فأشار ذات المتحدث السابق بأن طريقة توزيع رموز المنصة ستكون مماثلة لما يتم التعامل معه في السوق عن طريق توزيعها على شكل حزم مسبوقة الدفع.

وقال السيد “دونغ تشاو” بأنه سيبذل قصارى جهده لإنجاز عملية التمويل الجماعي (IEO) لـ منصة Bitfinex. تباينت ردود أفعال المستخدمين لمنصة Bitfinex حول ما صرح به السيد “دونغ تشاو” وغلبت الشكوك حول امكانية أن تطلق الشركة عملة رقمية جديدة لتغطية العجز المالي الحالي.

الأيام كفيلة بأن تخبرنا بما تنوي منصة Bitfinex فعله للخروج من أزمتها الحالية.