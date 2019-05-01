بورصة Nasdaq تضيف مؤشر XRP Liquid Index مخلفة دفعة صعودية للعملات الرقمية

تقوم بورصة Nasdaq اليوم بإضافة مؤشر ( XRP Liquid Index ( XRPLX التابع لـ Brave New Coin مما يؤدي إلى جعل متداولي العملات الرقمية في حالة جنون صعودي .

في غضون ساعة فقط من هذا الإعلان ارتفعت عملة الـ XRP بنحو 4 في المئة .

لقد ارتفع سعر عملة الـ XRP مع تطور صعودي في بورصة ناسداك . | المصدر : Yahoo Finance

و يأتي هذا الإعلان في غضون أشهر من إضافة بورصة Nasdaq لمؤشرات الـ ( bitcoin Liquid Index ( BLX و ( Ethereum Liquid Index ( ELX التابعة لـ ( Brave New Coin ( BNC . و يعد جميعهم جزءاً من خدمة بيانات مؤشر ناسداك العالمية ( Nasdaq Global Index Data Service ) .

من الواضح أن إطلاق مؤشرات لعملات رقمية أمر مهم لأنه يلعب بشكل صحيح دوراً في التبني الشامل للعملات الرقمية حيث يتم جلب المتداولين من المؤسسات ( Institutional traders ) – الذين ربما كانوا على الهامش – إلى عالم العملات الرقمية مع إطلاق كل مؤشر .

أيضًا قد يؤدي إطلاق المؤشرات إلى موافقة الجهات التنظيمية على المشتقات القائمة على العملات الرقمية و بالتالي يتم إدراجها في السوق بشكل شرعي و منظم ، و ذلك وفقاً لما ذكره موقع CCN الإخباري سابقًا .

و كانت Brave New Coin قد نشرت تغريدة لها بالأمس على حسابها في موقع تويتر ، قالت فيها :

” منصة ناسداك تضيف مؤشر XRPLX ) Liquid Index ) التابع لـ Brave New Coin . “

سوف تسمح إضافة مؤشر XRP – التابع لـ BNC – للمستخدمين بتتبع سعر عملة الـ XRP ” بمزيد من الشفافية بمعدل أكبر بكثير من ذي قبل ” و ذلك وفقاً لما ذكرته بورصة Nasdaq فخراً . نظرًا لأن عملة الـ XRP تبلغ قيمتها السوقية حوالي 12 مليار دولار أمريكي تقريبًا ، فهي تعد ثالث أكبر الأصول الرقمية بعد عملات الـ bitcoin و الـ Ethereum .

و وفقًا لنشرة Nasdaq الصحفية :

” لقد تم تصميم مؤشر ( XRP Liquid Index ( XRPLX لتلبية متطلبات السوق لسعر واحد و موثوق به و عادل لعملة الـ XRP مقابل الدولار الأمريكي – على أساس بث حي لنشاط التداول في العالم الحقيقي ، و ذلك من أجل الإبلاغ عن سعر السوق الذي يمكن خلاله أن تدخل السيولة أو تخرج من مركز للـ XRP . “

يحتوي مؤشر XRP Liquid Index على العديد من الميزات التي تجعله مثاليًا للتسويات و التسعير الفوري الدقيق و يشمل ذلك تسعير مدة الـ 30 ثانية خلال اليوم الواحد – OHLCV في نهاية اليوم – و الوقت و المعدلات المرجحة من حيث الحجم ( volume-weighted-averages ) ، و ذلك وفقًا لـ Nasdaq .

سوف يوفر مؤشر الـ XRP – مثل مؤشرات البيتكوين و الإيثريوم – سعرًا فوريًا أو مرجعيًا في الوقت الفعلي ، مستمد من أكبر أجزاء السوق العالمية سيولة و بالتالي يمكن أن يكون مؤشر XRPLX بمثابة السعر الأساسي لعملة XRP بالنسبة للمؤسسات الإستثمارية الخاضعة للتنظيم على المدى الطويل . و نفس الشيء ينطبق على مؤشر الـ BLX و الـ ELX .

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لا تتركز مؤشرات بورصة ناسداك في مجموعة صغيرة من البورصات أو بورصات الـ ( OTC ) و إنما تأخذ المؤشرات في الإعتبار جميع المنصات التي تعالج عمليات تداول العملات الرقمية و تعمل على إيجاد سعر فوري موثوق به .

في الوقت الحالي ، تشتمل المنصات الخاصة بمؤشر XRPLX على Bitfinex و Bitstamp و Poloniex و Kraken و ناسداك تقول أنها تخطط لإضافة منصة Coinbase في المستقبل .

لطالما اعتبرت مؤسسات التداول التقليدية مثل بورصة Nasdaq أنها مفتاح التبني الجماعي للعملات الرقمية . إن بورصة Nasdaq لا تريد أن تتخلف في ذلك الفضاء الذي ينمو رغم التحديات .

و كان ( [email protected] ) قد نشر تغريدة له بالأمس على حسابه في موقع تويتر ، قال فيها :

” منصة ناسداك تقوم بإضافة مؤشر XRPLX ) Liquid Index ) التابع لـ Brave New Coin . ” “وداعاً موقع CoinMarketCap . ” ” لقد دخلت بورصة ناسداك إلى فضاء العملات الرقمية بتحليلات أفضل . ” ” إنها مسألة وقت فقط Hodl #XRP# ! ” ” إن بورصة ناسداك تعرف ما تفعله جيداً !! “

تأتي أخبار بورصة ناسداك في أعقاب إعلان شركة Ripple عن إرتفاع بنسبة 54 ٪ في مبيعات المؤسسات التي تشتري عملة الـ XRP . حيث أصدرت الشركة الأسبوع الماضي تقريرها عن أسواق عملة الـ XRP في الربع الأول من عام 2019 و الذي أظهر أنها قد باعت ما يعادل 169.42 مليون دولار أمريكي من عملة الـ XRP في الفترة من شهر يناير إلى مارس و قد بلغت المبيعات المؤسسية ما يعادل 61.93 مليون دولار أمريكي – أي أكثر من ثلث مبيعاتها .

و جدير بالذكر أن عملة XRP ) Ripple ) كانت لديها بداية كارثية في عام 2019 . ففي هذا العام الذي عاود فيه البيتكوين بقوة إلى المنطقة الصعودية ، تحطمت الـ XRP بنسبة 16 بالمائة و اعتلت بذلك المراكز العشرة الأولى لـ أسوأ العملات الرقمية أداءً لعام 2019 . و لكن بعد إضافة منصة ناسداك لمؤشر XRPLX ) Liquid Index ) ربما يختلف الأمر !

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المصدر : CCN

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