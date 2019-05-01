نادي وست هام يعقد شراكة مع منصة Socios لإطلاق توكن لمشجعي الفريق

تستمر العملات الرقمية المشفرة في جذب أنظار وأعين جهات مختلفة خاصة تلك التي تريد أن تكون حاضرة ضمن العالم الاقتصادي المقبل.

من بين هاته الجهات نجد النوادي الرياضية على رأسها نوادي رياضة كرة القدم.

حيث عقدت بعضها شراكات واعتماد للعملات الرقمية المشفرة في سداد رواتب لاعبيها:

تعرف على أول نادي كروي يقرر دفع رواتب لاعبيه بـ “العملات الرقمية”

وكذا اعتماد العملات المشفرة في عمليات بيع أسهم الفريق مثلما أشرنا له في موضوع سابق:

لأول مرة… نادي كرة قدم إيطالي يبيع 25 من أسهمه مقابل عملات رقمية

نادي وست هام الانجليزي الذي ينشط في الدوري الانجليزي الممتاز والذي يتخذ من ستراتفورد مقرا له عقد وبشكل رسمي شراكة مع منصة Socios لإطلاق عملة رقمية مشفرة (توكن) لمشجعي الفريق.

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بالنسبة لمنصة Socios فهي منصة تصويت قائمة على تقنية البلوك تشين تستخدم وحدات (التوكنز) في اشراك معجبي ومشجعي الفريق في عمليات تصويت مختلفة وأغلبها يخص شؤون النادي، وكانت منصة Socios قد عقدت بالفعل شراكات سابقة مع كل من نادي يوفنتوس الايطالي و باريس سان جيرمان الفرنسي.

المدير التجاري والمسؤول عن الرقمنة في نادي وست هام “كريم فيراني” تحدث حول الشراكة معبرا بالتصريح التالي:

مشجعي وأنصار نادي وست هام هم من يساهمون في جعل النادي مميز وخاص، لذا فنحن متحمسون بشأن الشراكة مع Socios لتقديم طريقة تسهل مشاركة المشجعين في التعامل وتسيير ناديهم.

بينما صرح السيد “ألكساندر دريفوس” المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة Socios حول الشراكة الجديدة قائلا:

نحن نعمل على بناء نظام بيئي قوي للأندية العالمية الحاضرة في أفضل البطولات وأكثرها اثارة. ونحن متحمسون جدا بأن يصبح نادي وست هام أحد شركائنا والذي سيقود تطوير مشجعي كرة القدم.

الخبر يعتبر خبر جيد لأنصار العملات الرقمية المشفرة حيث ستسمح شهرة نادي وست هام والذي يملك شريحة ضخمة من المشجعين بالتعريف بشكل أكبر بالعملات المشفرة ويساهم في زيادة تبنيها.