البنك السعودي البريطاني بقيمة 50 مليار دولار يطلق خدمة المدفوعات الدولية بإستخدام ريبل XRP

أعلن البنك السعودي البريطاني (SABB) في مؤتمر القطاع المالي في 24 نوفمبر عن إطلاق خدمة التحويل الفوري ، وهي عبارة عن بنية تحتية للمدفوعات تعتمد على شبكة بلوكتشين Ripple والتي تتم من خلال العملة الرقمية XRP كحل للسيولة.

بنك ساب SABB أو المصرف السعودي البريطاني، هي شركة مساهمة سعودية تأسست عام 1978، بدأت نشاطها منذ يوليو 1978، عندما تولت إدارة أنشطة وخدمات البنك البريطاني للشرق الأوسط في المملكة العربية السعودية.

ومع ما يقرب من 50 مليار دولار من العملات الرقمية ، إنضم بنك ساب في البداية إلى شبكة Ripple في يناير 2018 بدعم من مؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA) لإستخدام التكنولوجيا الناشئة في بلوكتشين لمعالجة المدفوعات.

قال البنك إنه أجرى أول صفقة تجريبية على شبكة بلوكتشين Ripple في وقت لاحق من ذلك العام في شهر ديسمبر ، حيث استمر في التعاون مع Ripple لتطبيق تقنية بلوكتشين على نظام المدفوعات التابع للبنك.

اكد Brad Garlinghouse ، الرئيس التنفيذي لشركة ريبل ، أنه كان دائمًا ثابتًا في رؤيته في التغلب على نظام Swift ليصبح مقدم خدمات البنية التحتية المصرفية المسيطر.

في حديثه إلى بلومبرغ في نوفمبر 2018 ، قال Garlinghouse:

” إن التقنيات التي تستخدمها البنوك اليوم والتي طورتها Swift منذ عقود لم تتطور حقًا أو تواكب تقدم السوق، وفي حين صرّحت Swift منذ وقت ليس ببعيد أنها لا ترى تكنولوجيا بلوكتشين كحل للخدمات المصرفية، ولكن في الواقع أكد أكثر من 100 عميل من عملائنا أنهم يختلفون مع ذلك. ما نقوم به ونعمل على تنيفذه يومياً هو في الواقع، السيطرة على Swift. “

لكي تتنافس Ripple ضد Swift ، والتي قد تكون صعبة على المدى القريب إلى المتوسط بسبب العلاقة القائمة بين Swift وأكبر البنوك في العالم ، فإنها تحتاج إلى تأمين أكبر عدد ممكن من البنوك كشركاء لرفع سيولة XRP وتحسين قابلية الإستخدام لبلوكتشين ريبل.

في جوهرها ، تعد شبكة مثل Swift بمثابة منصة مراسلة تستخدمها البنوك للإتصال ومعالجة المعلومات.

حيث أن المدفوعات في جوهرها هي البيانات التي تتم معالجتها بواسطة موفري خدمات الطرف الثالث (الوسطاء الماليين) أو مشغلي الشبكة مثل Swift.

إذا كان هنالك عدد محدود من المؤسسات المالية على الشبكة ، سواء كانت الشبكة مركزيةً أو هي بروتوكول بلوكتشين ، فإن ذلك يقيد المدى الذي يمكن أن تستخدمه الشبكة لإرسال و إستقبال المدفوعات لكل من البنوك والمستخدمين.

كان أحد أهم الإنتقادات الموجهة إلى Ripple هو أهمية المؤسسات المالية على شبكتها.

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وعلى الرغم من أن البنوك الكبرى مثل أكبر البنوك في كوريا الجنوبية KB Kookmin Bank و SBI Holdings اليابانية تعمل مع Ripple لإجراء إختبارات تجريبية ، فإن الإستخدام الفعلي لشبكة بلوكتشين Ripple من قبل البنوك الكبرى لا يزال غير مؤكد.

في بيان رسمي ، قال ماجد نجم، نائب المدير العام للخدمات المصرفية للشركات و المؤسسات المالية في بنك SABB، إن إنخراطه في شبكة Ripple يمثل بداية إيجابية لخريطة طريق جديدة وإنه يعتزم توسيع خدماته لتشمل المزيد من البلدان في المستقبل.

وقال نجم:

يوفر بنك SABB لعملائه خدمات دفع عبر الحدود أسرع وأكثر أمانًا وشفافية من خلال إطلاق تقنية “بلوكتشين” عبر “Ripple”. وتعتبر الروبية الهندية (INR) بداية إيجابية لخريطة طريق قادمة كونها أول عملة يتم تفعيلها في بنك SABB. وتهدف هذه الخطة إلى تزويد العملاء بخدمة قيمة وربط المزيد من البلدان والعملات في المستقبل القريب.

يمكن للشراكات الإستراتيجية القوية مع المؤسسات التي تقدر بمليارات الدولارات أن تضع Ripple في منافسة مع Swift على المدى الطويل إذا كانت البنوك الشريكة تستخدم بنشاط تكنولوجيا البلوكتشين بشكل منتظم.

هل تظهر ريبل علامات الإستدامة على المدى الطويل؟

في الأشهر الأخيرة ، بدأت المؤسسات المالية الكبرى مثل JPMorgan Chase ، أكبر بنك في الولايات المتحدة ، بالإنخراط في سوق البلوكتشين وإطلاق العملة الرقمية الخاصة بها.

أصدرت شركة JPMorgan عملتها JPM Coin في فبراير ، والتي هي أحد الأصول الرقمية القائمة على بلوكتشين مصممة لمعالجة المدفوعات الفورية لعملاء البنك.

على المدى الطويل ، من المحتمل أن تواجه Ripple منافسة شديدة من مؤسسات جديدة تدخل سوق بلوكتشين والعملات الرقمية.

المصدر: CCN

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