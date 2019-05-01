ماهو مشروع عملة VITE ؟ وكيف يمكنني جمعها مجاناً بشكل يومي ؟

تعد Vite عبارة عن بروتوكول تفاعلي من الجيل التالي والتي تعتمد على بنية غير متزامنة قائمة على البلوكتشين المستند إلى انظمة DAG , الهدف من تصميم Vite هو توفير منصة عامة موثوقة للتطبيقات اللامركزية dApps ، مع ميزات إنتاجية فائقة وقابلية للتوسع .

يتم تداول VITE على منصات كبيرة (Bittrex, upbit , OKex) , بقيمة سوقية تفوق ال 10 مليون دولار , بحيث وصل سعر العملة الى 10 سنت عند الصعود الكبير للسوق , VITE في طريقها الى مشاريع كبيرة , بحيث سيتم نقل الشبكة الى بلوكشين خاص بالعملة , واطلاق منصة DEX غير مركزية والتي لاتزال تحت مرحلة الأختبار (VITEX) , على البلوكشين الخاص بها .

ماذا عن تطبيق المحفظة الخاصة بها Vite Wallet وكيفية الربح منه ؟

قم بتحميل التطبيق المتوفر بنسختيه IOS و الأندرويد : http://vite.org/ بأمكانك الحصول يومياً على على 10 توكن من VITE وذلك يكون بضغطة زر كل 24 ساعة , ويكون ذلك بالضغط على (Pick up now) . سيتم منحك 10 قطع من العملة مباشرتاً . السحب سيكون بعد الأنتهاء من مرحلة الاختبارفي منصتهم .

كيف يعمل نظام الإحالة بالتطبيق ؟

هناك ثلاثة (مستويات) في نظام الأحالة, الحد الأقصى للمكافأة هو 68000 VITE للمستخدم الواحد .

تكون دعوة أصدقائك بتنزيل تطبيق Vite Wallet واستخدام الكود الخاص بك من صفحة المشاركة على التطبيق والذي يكون موجود في حقل Invite Friends and win VITE

شرح مستويات نظام الإحالة :

المستوى 1: عند مشاركة الرمز الخاص بك مع أصدقائك ، ستتلقى كل واحدة 10 VITE بعد استخدام رمز الإحالة, سيحصل أصدقاؤك على 10 VITE على حساباتهم على الفور ، وسوف تتلقى 5 VITE مقدمًا و 5 VITE الأخرى بعد مطالبة أصدقائك بـ VITE على Airdrop للتطبيق 3 مرات.

المستوى 2: عندما يقوم أصدقاؤك الذين تمت إحالتهم بمشاركة كود الإحالة الخاصة بهم مع أصدقائهم ، ستحصل على 20٪ من المكافأة (2 VITE) لكل من إحالاتهم.

المستوى 3: عندما يشارك أصدقاء صديقك رمز الإحالة الخاصة بهم ، ستحصل على 5٪ من المكافأة (0.5 VITE) لكل إحالة.

يمكن استخدام كل رمز إحالة في أكثر من 50 مرة (على سبيل المثال ، يمكن لمستخدم واحد فقط الرجوع إلى 50 صديقًا بحد أقصى).

ستنتهي هذه الحملة في 31 مايو 2019.

مهم

يجب ملئ رمز الإحالة بشكل صحيح حتى تكون مؤهلاً للبرنامج , انظر القسم أدناه لمعرفة كيفية ملء الكود :

1. في الصورة التالية موضع وجود الكود الخاص بك في التطبيق

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2. يجب أن ترى شيء مثل الصفحة أدناه ، رمز الإحالة الخاص بك يجب ان يكون في الحقل محاطًا بالدائرة أدناه عند اصدقائك الذي دعوتهم , اي عند دعوة اصدقائك يجب ان يكون الكود الخاص بك موجود بالحقل في حساباتهم كما موضح بالصورة .

لن تتوقف Vite عند هذا الحد …

سيرسل تطبيق Vite wallet مجموعة من العملات بكمية عشوائية من VITE و VCP و VX و GRIN و ETH إلى أفضل 50 عنوانًا في الشهر بعد الإعلان عن تحديث مهم للمحفظة , على سبيل المثال ، إذا تم الإعلان عن تحديث في شهر يونيو ، فسيحدث التوزيع بنهاية شهر يوليو .

ملاحظة مهمة :

عند تحميل التطبيق يجب عليك الأحتفاظ بالكلمات والتي عددها 24 كلمة , لأنها تعد بمثابة مفتاح لمحفظتك .

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