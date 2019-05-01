محامي شركة التيثر يكشف احتياطات الشركة من العملات النقدية وما يعادلها

يقول المستشار العام لشركة التيثر إن عملة (USDT) الرقمية المستقرة مدعومة بحوالي 74 في المائة من العملات النقدية وذلك حسب التقرير الصادر يوم 30 أبريل.

كتب المستشار العام, ستيوارت هوجنر, في إفادة خطية أن شركة التيثر (Tether), الشركة التي تقف خلف عملة USDT الرقمية, تمتلك حوالي 2.1 مليار دولار نقداً وأوراق مالية قصيرة الأجل.

يجدر بالإشارة إلى أ، ستيوارت هوجنر هو مستشار عام لـ منصة Bitfinex أيضاً, وهي منصة لتداول العملات الرقمية وتعتبر أحد ملاك شركة التيثر (Tether).

وتقع الشركتان في قلب مزاعم المدعي العام في نيويورك, الذي يقول أن منصة Bitfinex اقترضت أكثر من 600 مليون دولار من شركة التيثر (Tether) بعد خسارتها ما يصل إلى 850 مليون دولار.

وقدم مستشار الشركة, ستيوارت هوجنر, شهادة خطية لدعم الشركة ضد الدعوى القضائية الذي تم تقديمها الأسبوع الماضي, والذي يجبر شركة التيثر (Tether) ومنصة Bitfinex على إصدار مستندات معينة حول القضية بحلول 3 مايو.

وفي الإفادة التي قدمها المستشار, ذكر تحت عنوان فرعي يحمل عنوان “حاملي عملات USDT ليسوا في خطر”, أكد هوجنر أن عملة USDT الرقمية المستقرة لم تعد مدعومة بنسبة 100 في المائة بأموال نقدية, قائلاً:

“اعتباراً من التاريخ (30 أبريل), أوقع على هذه الشهادة, لدى شركة التيثر (Tether) النقد أو ما يعادله (من أوراق مالية قصيرة الأجل) يبلغ مجموعها حوالي 2.1 مليار دولار, وذلك ما يمثل 74 في المائة من عملات الدولا الرقمي.“

Advertisements

مقالات ذات صلة

ووفقا لـ Omni Explorer, وهو مستكشف الكتل الخاص بـ عملة USDT الرقمية, هناك ما يقارب 2.8 مليار دولار أمريكي من عملات الدولار الرقمي في وقت نشر الخبر.

لا يجب أن تكون مدعومة بالكامل

كتب محامي آخر يمثل شركة التيثر (Tether), زوي فيليبس, من شركة المحاماة “مورغان لويس”, في مذكرة قانونية أن طلب المدعي العام في نيويورك يحتوي على أخطاء كون شركة التيثر (Tether) ليست مجبرة بالإحتفاظ بدولار أمريكي واحد مقابل كل USDT يتم إصدار. وأضاف:

“وفقاً للنائب العام الذي ذكر أنه يجب تجميد حد الائتمان لأنه يضعف الاحتياطات التي تستخدمها شركة التيثر, يبدو أن المدعي العام يعتقد أن شركة التيثر (Tether) يجب أن تحتفظ بـ دولاراً واحداً كعملة نقدية لكل USDT, وهذه الادعاءات غير صحيحة على أكثر من مستوى.“

ويأتي هذا تأكيداً لموقع شركة التيثر (Tether) الذي يشير إلى أن العملة الرقمية المستقرة (USDT) لم تعد مدعومة بنسبة 100 بالمائة بالدولار الأمريكي فقط.