شراكة جديدة تجلب عملة النيو (NEO) إلى” آبل باي” و “سامسونج باي”

أعلن مشروع النيو (NEO) عن شراكة جديدة مع شركة Zeux, وهي شركة متخصصة في التقنية المالية (فنتك) ومقرها لندن وتسمح للمستخدمين بتحويل العملات الرقمية المشفرة إلى مدفوعات بنقرة واحدة فقط, وستجلب هذه الشراكة إضافة عملة النيو (NEO) إلى أنظمة الدفع الشهيرة مثل “آبل باي” و “سامسونج باي” في يوم 7 مايو.

ووفقاً للإعلان, تعمل شركة Zeux عن طريق تحويل العملات الرقمية المشفرة تلقائياً إلى عملات نقدية من خلال تطبيق واحد, والذي يوفر حساب مصرفي رقمي يحتوي على محافظ للعملات الرقمية لكل مستخدم. وتدعي Zeux بأنها معتمدة من قبل FCA ولا تفرض أي رسوم على فتح الحساب أو تحويل الأموال أو إنجاز المعاملات.

Advertisements

مقالات ذات صلة

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Zeux ومؤسسها, فرانك تشو,: “يسعدنا أن نعلن أننا سنضيف عملة النيو (NEO) إلى قائمة العملات الرقمية المشفرة الخاصة بنا. ونعتقد أن شبكة النيو (NEO) تمهد الطريق لإقتصاد ذكي من خلال منح المطورين الأدوات اللازمة لنشر وتوسيع نطاق تطبيقات العقود الذكية الخاصة بهم. وستساعدنا هذه الشراكة الإستراتيجية في الاستفادة من البنية التحتية الحالية وتوسيع خدماتنا لتشمل مستخدمين أكبر.”

ارتفع سعر عملة النيو (NEO) حالياً بنسبة 1.57 في المئة حسب بيانات موقع CoinMarketCap لتصل إلى سعر 9.57 دولار مما يجعلها في المرتبة الـ 18 من ناحية الحجم السوقي الأكبر للعملات الرقمية.