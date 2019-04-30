هيئة رقابية بريطانية تسمح لثلاث شركات بلوكتشين بالانضمام إلى إطارها التنظيمي

تام شمس - الثلاثاء 30 أبريل 2019 09:01 مساءً - سمحت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) لثلاث شركات قائمة على بلوكتشين بالانضمام إلى أحدث مجموعة من إطارها التنظيمي، حسبما أعلنت المنظمة يوم ٢٩ أبريل.

وكانت ديرو لابز واحدة من الشركات التي تركز على بلوكتشين والمقبولة من قِبل هيئة السلوك المالي لإجراء الاختبارات على "المدى القصير وبحجم صغير". ووفقًا للجهة المنظمة، تستخدم الشركة الناشئة "مخزنًا مركزيًا للمعلومات يستند إلى بلوكتشين" للتحقق من صحة الهويات والوثائق عبر الإنترنت من المصادر الأصلية.

وفي الوقت نفسه، تم منح Fintech Delivery Panel Partners الإذن لاختبار "منصة هوية رقمية غير مركزية باستخدام التحقق من هوية التعلم الآلي وإدارة المفاتيح المستندة إلى بلوكتشين."

وأخيرًا، تعتزم شركة مدفوعات التجارة الإلكترونية ومنصة الهوية الرقمية التي تم التحقق منها Nuggets اختبار "تخزين البيانات الشخصية وبيانات الدفع بشكل آمن باستخدام بلوكتشين، واستخدام هذه البيانات للوصول إلى منتجات الخدمات المالية".

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وقالت الجهة المنظمة إنها تلقت عددًا قياسيًا بلغ ٩٩ طلبًا للانضمام إلى المجموعة الخامسة من الإطار التنظيمي الخاص بها من الشركات العاملة في المملكة المتحدة وخارجها. وأوضحت قائلة:

"من الأمثلة على المقترحات التي تم قبولها كانت حلول الهوية الرقمية والمنصات التي تحمل توكن إصدار الأدوات المالية، والخدمات التي تهدف إلى تسهيل وصول المستهلكين الضعفاء إلى الخدمات المالية".

ووفقًا لهيئة السلوك المالي، تُمكّن الأطر التنظيمية التجريبية الشركات من "اختبار المقترحات المبتكرة في السوق مع مستهلكين حقيقيين".