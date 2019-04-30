Changpeng Zhao : عدد مستخدمي العملات الرقمية سيفوق عدد مستخدمي الانترنت خلال بضع سنوات

يدعي الرئيس التنفيذي لشركة بينانس Changpeng Zhao بثقة كبيرة أن العملة الرقمية ستحقق نسبة مستخدمين أكثر من مستخدمي الإنترنت في غضون سنوات قليلة و يشير تنبؤه الصعودي بشكل كبير إلى أن أكثر من 4 مليارات شخص على هذا الكوكب سوف يستخدمون العملات الرقمية في المستقبل القريب.

تشير التقديرات الحالية إلى أن 58 في المائة من سكان العالم لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت أي ما يقدر بحوالي ٤ مليار شخص بقيادة الصين والهند والولايات المتحدة.

في حين يبدو أنه من الصعب الوصول إلى قياس دقيق لنسبة مستخدمي العملات الرقمية ، إلا أن التقديرات الحديثة تشير إلى أن إستخدام العملات الرقمية العالمي يبلغ حوالي 139 مليون شخص أي ان هذه تعتبر زيادة سبعة أضعاف في العامين منذ عام 2017 ، مما يضع إعتماد العملات الرقمية في منحنى النمو السريع.

ومع ذلك ، للوصول إلى تنبؤ الرئيس التنفيذي لبيننانس البالغ 4.4 مليار ، سيتعين أن يزيد إعتماد العملات الرقمية على الأقل بنسبة 3،065٪. .

أكد الكثيرون في ساحة العملات الرقمية على ما قاله Zhao بما في ذلك ، أنتوني بومبليانو ، المؤسس المشارك Morgan Creek وهي شركة إستثمار متعددة الإستراتيجيات تركز على تقديم خدمات الوصول إلى تكنولوجيا بلوكتشين والعملات الرقمية للعملاء والمؤسسات والمكاتب .

لمح تشاوبينج زاو إلى قوة عملات البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى للوصول إلى تلك المجتمعات حتى دون الوصول إلى الإنترنت.

تستخدم شركة Crypto Blockstream الأقمار الصناعية لنقل حزمة البيتكوين blockchain إلى مواقع بعيدة في جميع أنحاء العالم. حيث قالت :

“Blockstream Satellite هي الخدمة الأولى في العالم التي تبث معاملات Bitcoin في الوقت الفعلي من خلال كتل من مجموعة من الأقمار الصناعية في الفضاء و من خلال هذه الخدمة ، سيتمتع كل شخص بحرية الوصول إلى شبكة Bitcoin ، وفي أي ركن من أركان العالم ، بما في ذلك ما يقدر بنحو أربعة مليارات شخص غير متصلين بالإنترنت حاليًا ، بسبب نقص التوافر أو القدرة على تحمل التكاليف. “

تعتمد المجتمعات الضخمة في البلدان النامية أيضًا على مدفوعات الهاتف المحمول دون الوصول إلى الإنترنت وعندما انقطع التيار الكهربائي عن العمل في فنزويلا ، تبادل المستخدمون عملات البيتكوين عبر خدمات الرسائل النصية .

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يأتي التنبؤ الجريء الذي قدمه الرئيس التنفيذي لشركة Binance في الوقت الذي حققت فيه العملة الرقمية التابعة للمنصة (BNB) مكاسب أكثر بنسبة 258 في المائة في عام 2019.

عملة Binance هي العملة الوحيدة التي حققت أعلى مستوى على الإطلاق في عام 2019 بينما تكافح العملات الرقمية الأخرى الخروج من السوق الهابطة .

المصدر : www.ccn.com

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