إذا كنت مبتدئًا في مجال الكريبتو وتداول العملات الرقمية المشفرة وكنت تبحث عن منصة مناسبة للبدء في تداولك ودخولك لهذا العالم، فيمكننا مساعدتك من خلال قائمة شاملة لأهم منصات تداول العملات الرقمية لعام 2019.

نحن نعتقد أن وجود معلومات للقارئ حول أهم منصات تداول العملات الرقمية لعام 2019 أمر مهم، خاصةً إذا كنت قد بدأت للتو في التعرف على هذه الصناعة.

يمكن أن يكون اختيار المنصة المناسبة لإحتياجك مهمة شاقة نظرًا للكم الهائل من الاختيارات التي ستجدها في طريقك على الإنترنت. ومع ذلك، فمن المستحسن أن تتخذ قرارًا مستنيرًا بعد الحصول على جميع البيانات.

من المهم للغاية عند البحث عن أفضل المنصات لتداول العملات الرقمية لعام 2019 أن تحدد احتياجاتك من المنصة، نظرًا لأن طريقة التداول تختلف من فرد إلى آخر فإن الجوانب التي يبحث عنها الفرد تختلف حساب الإحتياجات. لذلك هنا سنقدم لكم أفضل منصات تداول العملات الرقمية لعام 2019.

أفضل منصات تداول العملات الرقمية لعام 2019

مما لا شك فيه واحد من أشهر المنصات لتداول العملات الرقمية في عام 2019، هي منصة بينانس (Binance). وتعرف بأنها المنصة الأكبر من خلال أحجام التداول اليومية ومقدار السيولة في العملات الرقمية.

تتميز المنصة بواجهة مستخدم رائعة وفريق عمل بينانس (Binance) أثبت نجاحه منذ إنطلاق المنصة ومستعد دايمًا وبشكل جيد جدًا للتعامل مع أي أزمة مفاجئة.

تدعم بينانس حاليًا أكثر من 130 عملة رقمية مشفرة قابلة للتداول وله رسم ثابت للتداول يبلغ 0.1٪ فقط، مما يجعله خيارًا اقتصاديًا ممتازًا بالنسبة لمعظم المتداولين.

شرح طريقة إستخدام منصة بينانس

للتسجيل في منصة Binance

هي أحد منصات التداول الشائعة للغاية ولها قاعدة مستخدمين ضخمة, وتتخذ منصة كوين بيز (Coinbase) من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها.

لقد كانت هذه المنصة هي التي تحتل العرش في السابق بأعتبارها المنصة الأشهر والأكثر استخداماً, حتى نجحت منصة بينانس في الاستحواذ على المركز الأول في عام 2018.

لا يزال كوين بيز (Coinbase) يُستخدم على نطاق واسع من قبل الملايين في جميع أنحاء العالم ويحتوي على واجهة مستخدم مريحة للغاية يمكن للمرء التنقل بسهولة. كما توفر المنصة خدمات المحفظة للإحتفاظ بالعملات الرقمية وخيار شراء العملات الرقمية عبر العملات النقدية، مما يجعل من السهل حقًا شراء العملات الرقمية البديلة منه. ولكن ما يعيب المنصة هو افتقار تقديم خدماتها في العالم العربي, حيث تعد خيار مناسب لسكان الولايات المتحدة الأمريكية أو قارة أوروبا.

شرح طريقة استخدام منصة كوين بيز (Coinbase)

رابط التسجيل في منصة كوين بيز (Coinbase)

انطلقت المنصة في الصين وبعد ذلك انتقلت إلى مالطا. وتعد حاليا ثاني أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في عام 2019 من حيث حجم التداول.

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إن وجود رسوم تداول منخفضة تتراوح من 0.03٪ إلى 0.2٪ يجعلها خيارًا شائعًا لأولئك الذين يتطلعون إلى التداول في عالم العملات الرقمية البديلة في عام 2019. كما توفر المنصة المئات من أزواج التداول والعقود الآجلة ولديها عملة رقمية مشفرة خاصة به تسمى (OKB).

شرح طريقة استخدام منصة OKex

رابط التسجيل في منصة OKex

تُعد منصة “Huobi” خيارًا رائعًا لأولئك الذين يتطلعون للوصول إلى ساحة تداول العملات الرقمية المشفرة. إنها منصة تلبي احتياجات المستخدمين في أكثر من 130 دولة.

تدعم المنصة حوالي 250 عملة رقمية مشفرة مختلفة ولها عدد من الخصائص التي تلبي احتياجات المتداول البسيط والمتداول المحترف.

كما تدعي أنها تقدم هيكلًا لامركزيًا ونظامًا للحماية من هجمات (DDOS)، مما يجعله خيارًا آمناً للمتداولين.

شرح طريقة استخدام منصة Huobi

رابط التسجيلفي منصة Huobi

منصة “Bittrex” هي منصة معروفة جيدًا ولها شعبية كبيرة للغاية ,وتعد خيار مناسب لمن يبحث عن تداول العملات الرقمية مقابل الدولار الأمريكي (USD).

تحتوي المنصة على عدد كبير من المستخدمين ولديها رسوم تداول معقولة جعلها تجذب الكثير من رواد الكريبتو.

رابط التسجيل في منصة Bittrex

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شرح طريقة استخدام مجموعة الخليج 365 لبيع وشراء العملات الرقمية

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